Ростислав Ищенко: Переименовать Украину в Малороссию недостаточно

09.02.2020, Москва, Владимир Гладков

От одного переименования в Малороссию Украина как русофобское государство никуда не исчезнет.

Об этом в эфире радио «Вести-FM» заявил политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Тут было замечание, что, если провести деукраинизацию и переименовать Украину в Малороссию, то сразу всё станет хорошо. На самом деле, совершенно не важно, на каком языке население говорит. Тем же англоговорящим американцам английский язык не мешал вести две войны и чуть ли не вести ещё две. На Украине большая часть русофобов говорят по-русски, и это им не мешает строить совершенно альтернативное по отношению к России государство.

Более того, в принципе, при нормальном, адекватном управлении, с трудностями, но могла бы Украина существовать и русофобским государством – прибалты с поляками же существуют.

Значительно успешнее могла бы существовать как дружественное к России государство, при этом совершенно не важно, на каком бы там языке говорили.

Китайцы говорят по-китайски, но отношения с ними значительно лучше, чем с Украиной, где говорят по-русски», – заявил Ищенко.

«Сама по себе украинизация или де-украинизацияя, национализация, коренизация или ещё что-то негативную коннотацию не несёт по отношению к России. Просто она является составной частью русофобского дискурса – это да, но если её оттуда вытащить, то направление движения не поменяется.

Практически все украинские политики, которые проводили русофобскую политику, были русскоговорящие и в быту, и на политическом уровне многие из них учили украинский язык, и то – плохо, в процессе занятия активной политической деятельностью.

Поэтому, если бы всё было действительно так просто: переименовал государство из Украины в Малороссию – и всё, и наступило всеобщее счастье», – добавил эксперт.