Ротенберги зашли в Севастополь

14.11.2018, Севастополь, Галина Шершнева

Компания «Стройгазмонтаж», связанная с миллиардерами братьями Ротенбергами, начала масштабное строительство на мысе Хрустальный в центре Севастополя.

Об этом сообщает издание «Форпост».

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«Перечь объектов был озвучен: это театр оперы и балета, большой музейный комплекс, который станет филиалом крупнейших музеев России. Там также будет музей обороны Севастополя 1941–1945 годов, хореографическое училище, высшая школа музыкально-театрального искусства с кампусом и общежитием. Кроме того, на этой территории возведут киноконцертный зал», – заявил вице-губернатор Севастополя Юрий Кривов.

Предусмотрены инвестиции в объеме 25 млрд руб.

Заказчиком выступает Фонд «Национальное культурное наследие», основанный Мариинским театром, Эрмитажем, Третьяковской галереей и Большим театром. Ранее, правительство Севастополя одобрило обращение фонда о выделении без конкурса трёх земельных участков на мысе Хрустальном общей площадью 18,3 гектара. Первые объекты будут сданы в 2023 году.