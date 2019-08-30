Ротшильд получил то, на что претендовали русские

30.08.2019, Москва, Елена Острякова

Несмотря на имитацию сопротивления со стороны молдавских властей, Натаниэль Ротшильд окончательно вступил в права собственника Международного аэропорта Кишинева. Его компании NR Investments Ltd теперь принадлежит 95% акций компании Avia Invest. Прошлый собственник олигарх и муж пецицы Жасмин Илан Шор бежал из страны.

Об этом сообщает издание NewsMaker, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ротшильд заверил, что его компания абсолютно аполитична и будет действовать в интересах аэропорта, привнося в регион свой богатый опыт «сильного финансового партнера». Он также намекнул, что заручился поддержкой премьер-министра Молдавии Майи Санду и министра экономики Вадима Брынзана.

Брынзан подтвердил факт встречи, но утверждает, что она была «данью вежливости». Публично его шеф Санду выступает против продажи прав на эксплуатацию аэропорта и заявляла, что на имущество Avia Invest наложен арест.

Комиссия парламента Молдавии по приватизации госсобственности также выступает против сделки с Ротшильдом. Однако ее председатель Игорь Мунтяну рассказал, как в 2013 году к конкурсу на получение аэропорта в концессию не допустили российские компании: «Внуково-Инвест», «Хабаровский аэропорт» и «Коломенский завод».

Россияне проявляли интерес к покупке прав на концессию и сейчас. Президент Молдавии Игорь Додон ранее признался, что лично отговаривал российского бизнесмена Романа Троценко от сделки с Шором, уверяя, что аэропорт будет возвращен в государственную собственность.

Сейчас Додон в «Фейсбуке» призывает провести расследование и уверяет, что руководители ответственных органов ввели его в заблуждение, заверив, что сделка купли-продажи концессионера аэропорта Avia Invest заблокирована, и ее невозможно пока завершить.

Оппозиционный политик Ренато Усатый возлагает ответственность за случившееся на правительство и призывает протестовать против продажи аэропорта.

«Наши гуру от власти, которые получали дипломы в гарвардах и оксфордах, снова упустили поезд. Вернее самолет. У меня только один вопрос – они от природы такие, или они пытаются нас надуть и между делом проворачивают схемы, унаследованные от прежней власти?. Может, стоит помочь нашим избранникам стать продуктивнее. Вы как думаете?» – написал Усатый в «Фейсбуке».