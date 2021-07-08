Руководство Косово чествовало американского военного преступника как героя

08.07.2021, Белград, Алексей Топоров

Бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе Уэсли Кларк, командовавший бомбардировками Югославии, нанес визит в Косово, где встретился с политической верхушкой албанских сепаратистов.

В кулуарах говорят, что демократическая администрация США в целях давления на Сербию может назначить Кларка курировать процесс преобразования «Сил безопасности Косово» в полноценную армию.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», в ходе визита Уэсли Кларк встретился с «президентом» Косово Вьосой Османи, «премьер-министром» Альбином Курти и «председателем парламента» Глауком Коньюфцой. Принимающая сторона хором пела дифирамбы человеку, без мандата ООН командовавшего вооруженной агрессией против суверенной страны.

«Вы символизируете решимость демократического мира защищать человеческие жизни, жизни, которые оказались под угрозой только потому, что они принадлежали к другой национальности, – сказала Османи. – Ничего не будет достаточно для того, чтобы выразить нашу признательность за то, что вы сделали для Косово в самые трудные моменты истории края. Ваш рассказ о Косово должен быть услышан во всем мире».

«Эта страна была создана благодаря вашему бунтарскому духу и настойчивости ее граждан достичь свободы», – ответил американский гость.

«Я благодарю вас за решительное вмешательство НАТО весной 1999 года, а также за незаменимую функцию и вклад Соединенных Штатов в нашу независимость, – сказал Кларку Альбин Курти. – Косово имеет решимость стать членом НАТО».

«Государство Косово – величайший друг Соединенных Штатов в Европе, – ответил ему экс-главком НАТО. – В свое время президент Билл Клинтон после своего последнего визита в Косово сказал мне: «Косово – лучшее, что я сделал за восемь лет на посту президента».

«Воспользуюсь возможностью, чтобы выразить вам и Соединенным Штатам нескончаемую благодарность за выдающийся вклад, который вы внесли в дело свободы и независимости Косово, а также за поддержку, которую ваша страна продолжает оказывать нашей стране во всех процессах интеграции и общего развития, – приветствовал американца Коньюфца. – Свобода и независимость Косово уже отмечены вашей печатью, США, НАТО и «Армией освобождения Косово». Республика Косово всегда будет встречать вас как героя».

На это Кларк выдал спич о том, что Косово стало «впечатляющим примером свободы, демократии и фактором мира, стабильности и сотрудничества в регионе и за его пределами».

При этом еще до визита Уэсли Кларка балканских СМИ обсуждались инсайды о том, что Вашингтон поставит отставного военного преступника куратором процесса преобразования так называемых «Сил безопасности Косово» в армию, соответствующую стандартам НАТО.