Рулить Одессой прислали очередного «сироту» с многомиллионным состоянием

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Несмотря на то, что новый гауляйтер Одессы Олег Кипер трудится на своей должности уже больше трех месяцев, одесситы не могут ни переварить это, ни привыкнуть.

Ведь в послужном списке экс главного прокурора Киева — и миллионы, задекларированные на жену (традиция), и уголовное дело — на своем авто Кипер насмерть сбил ребенка, и обвинение в гомосексуальных связях с сотрудниками офиса президента — мол, так и покатила карьера.

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Но если подобные «мелочи» и «милые шалости» патриотов как раз и не волнуют, то российский паспорт жены Кипера и его работа в прокуратуре времен Пшонки возмутили «побратымов». И ничего — трудится.

А тут новый «подарок» подвалил.

«Назначить Гринчака Александра Васильевича председателем Одесской районной государственной администрации Одесской области», — говорится в распоряжении Зеленского.

И, надо же, бэкграунд у этой неведомой зверушки практически аналогичный.

Родился во Львовской области (кого еще прислать в Одессу?). Далее обычно следует «учился там-то и там». Да вот беда — информация о том, чтобы Гринчак вообще где-либо учился, в Сети отсутствует. Может, поэтому он беспрепятственно и поступил на работу в МВД в 1995 году. Но опять парадокс — поступил в милицию в 17 лет!

С 1995 он успел поработать в отделе противодействия преступлениям в сфере информационных систем Департамента защиты экономики. Был первым замом начальника Департамента киберполиции. В 2019-м сам уже этот департамент возглавил.

Однако не так даже интересен молниеносный взлет Гринчака по карьерной лестнице, как его многомиллионное состояние.

Так, по данным издания «Слідство.Інфо», еще пять лет назад он не задекларировал дом площадью 221 кв. м. в Киеве, которым якобы владеет его мать. Кроме того, Киевский городской совет своим решением передал матери Гринчака в собственность земельный участок под этим домом.

«По подсчетам журналистов, с учетом цен на другие здания комплекса, где он размещен, такое жилье может стоить от 7,5 млн грн. Мать Гринчака не владеет бизнесом, которым можно было бы объяснить происхождение средств на покупку такой недвижимости», — пишет издание.

Ну и далее уже классика жанра. Автомобиль Гринчка Lexus GX460 задекларирован на его отца. Lexus RX350 — на тещу. Оба вообще не имеют официальных доходов.

Цена дома Гринчака в Киеве составляет 3779100 гривен. Остальное пока не всплыло.

И вот вопрос: зачем тогда сражаться с одесским военкомом Борисовым и его замами, заработавшими на человеческом горе миллионы, если и областью и Одесским районом рулят ребята ничуть не лучше?

А еще интересно — в Одессу их из столицы, что ли, как в ссылку отправляют, причем явно на понижение, дабы не привлекать внимания к преступным деяниям? Или наоборот, для того, чтобы они ее окончательно растерзали за неблагонадежность?..