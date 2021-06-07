Румыния намерена еще раз поглотить Молдову

07.06.2021, Москва, Елена Острякова

Румыния присоединит к себе Молдову, если Россия не воспрепятствует этому.

Об этом в интервью израильскому ITON.TV заявил военно-политический эксперт Яков Кедми, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Румыния уже взяла один раз Молдову. Она хочет это сделать еще один раз. Часть населения Молдовы готова отдаться или продаться по дешевке Румынии. Дадут ли это сделать, это другой вопрос. С 1920 по 1939 год Молдова была в составе Румынии, пока румынам не сказали: в 24 часа, чтоб ни одного румынского солдата не было. И они убрались. Если им не скажут, чтоб ни один румынский солдат не доходил до Днестра, они дойдут. Если им скажут: убирайтесь или не заходите, – они не дойдут. Если Молдову отдадут только на решение румынских властей или тех, кто за ними стоит в свободной демократической Европе, так оно и будет», – считает эксперт.

Он напомнил, что Румыния также хотела бы включит в свои состав Одесскую и Черновицкая области Украины.

«Но Молдова присоединилась к Государству Российскому за 60 лет до того, как Румыния возникла как государство. Кто решил, что будет Румыния? Государь российский», – добавил Кедми.