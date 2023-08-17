Румыния не готова к войне с РФ – Бен Ходжес

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В гипотетическом сценарии типа «А что, если?», согласно которому «Россия нападёт на Румынию», главной проблемой для румынской армии и её союзников по НАТО будет плохая автомобильная и железнодорожная инфраструктура страны. Кроме того, Румынии необходимо инвестировать в противовоздушную оборону и высокоточное оружие большой дальности, что позволит румынским войскам производить глубинные атаки.

Об этом в интервью румынскому порталу Digi24.ro заявил бывший командующий силами США в Европе генерал Бен Ходжес, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам американского генерала, дорожная инфраструктура Румынии находится в плачевном состоянии.

«В Румынии очень сложно перевозить какие-либо грузы. Шоссе и железные дороги не помогут румынским силам или силам НАТО быстро передвигаться, чтобы отразить нападение России. Или, если сделают это, то большой ценой. Предстоит большая работа в плане автомобильных и железных дорог, чтобы обеспечить быстрое движение большегрузных автомобилей», — цитирует Ходжеса румынское издание.

В числе других проблем румынской армии американский военачальник назвал систему ПВО, отсутствие ракет большой дальности и нехватку боеприпасов.

«Прежде всего, Румыния не обладает необходимой системой ПВО. Ни у кого, даже у США, нет достаточного количества зенитных ракет. Мы видим, как Россия использует против гражданских целей высокоточное оружие, каждая ракета стоимостью в миллионы долларов. Это означает, что нам нужно больше противовоздушных средств для защиты наших городов, а не только инфраструктуры», – рассуждает американец.

Второе, что нужно для румынской армии, по мнению заокеанского генерала – это высокоточное оружие большой дальности:

«Речь здесь идёт о HIMARS и других подобных системах, которые позволили бы румынским войскам наносить глубинные удары. HIMARS — лучший пример», — отметил Бен Ходжес.

«И наконец: производство боеприпасов. Здесь мы все плетёмся в хвосте, в том числе и США. Мы не произвели необходимого количества боеприпасов. И я думаю, что это та область, в которую Румыния должна инвестировать в первую очередь – производство боеприпасов, артиллерии», – отметил генерал.

Тем не менее, по его словам, румынская армия сегодня намного сильнее, чем 20 лет назад, перед тем, как страна стала членом НАТО.

«Я был с румынскими солдатами в Афганистане и имел возможность оценить их качества. Я заметил, что были предприняты усилия по модернизации не только в плане боевой техники, но и в плане уровня подготовки, дисциплины и постоянного совершенствования армии – всё это началось много лет назад», – обратил внимание Ходжес.

С другой стороны, Ходжес поспешил успокоить румын, заявив, что российская армия его “не впечатлила”:

«Посмотрите, как плохо российские военные показали себя на Украине. Они потеряли большую часть своих элитных подразделений и лучшее снаряжение. Они сошли с дистанции. Пройдут годы, прежде чем они смогут достичь того же уровня, что несколько лет назад. Я не впечатлён ими. Но, в то же время, мы должны быть готовы к тому, что они используют ракеты большой дальности против гражданских целей», — вещал бывший командующий силами США в Европе.

По его мнению, Россия сделает всё, что в её силах, чтобы разрушить румынский порт Констанца на Чёрном море:

«У них есть преимущество – мощь их Черноморского флота», – отметил Ходжес.

«Для Румынии ключевой частью ёе обороны является улучшение сотрудничества с соседями: не только с Украиной, но и с Молдовой, Болгарией, и особенно с Турцией. Кроме того, в Румынии находятся тысячи американских солдат, а также французы, у вас есть воздушное патрулирование НАТО на Черном море, здесь много возможностей союзников», — добавил Бен Ходжес.

Впрочем, по мнению Ходжеса, «последнее, чего хочет Россия – это воевать с Румынией».