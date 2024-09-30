Румынка Санду начала фальсификации – закрыты участки для неугодных пророссийских избирателей

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Режим румынки Майи Санду боится пророссийски настроенных избирателей – граждан Молдовы, проживающих в РФ и Приднестровье, а потому закрывает там избирательные участки под лживым предлогом «безопасности».

Об этом в программе «De Facto» на телеканале GRT заявил историк и политолог Борис Шаповалов, сообщает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущая задала вопрос о том, почему число избирательных участков на территории РФ было сокращено сначала до пяти, а затем до двух. Якобы это было сделано по соображениям безопасности, которую можно обеспечить только на территории дипмиссии.

«С моей точки зрения, это враньё чистейшее. Это ложь наших спецслужб, нашего МИД и нашего посольства в РФ. Потому что я знаю: там, где планировалось открывать – в Ярославле никаких проблем с безопасностью, в Петербурге, Москве – никаких проблем. Да и в том же Воронеже нет этих проблем, и везде. Да извините, за безопасность отвечает российская сторона, но никак не МИД», – сказал Борис Шаповалов.

Ведущая высказала версию, что, возможно, молдавские власти не уверены в том, что российская сторона сможет обеспечить безопасность.

«А сколько открывают избирательных участков на Украине? Вот интересно, там безопасность обеспечивается? Давайте зададим этот вопрос: сколько избирательных участков МИД и Центризбирком открыли на Украине, и как там обеспечивается безопасность?»

Как напоминает корреспондент «ПолитНавигатора», на территории Украины будут открыты тоже два участка, но один из них в Одессе – городе, гораздо менее безопасном, чем Нижневартовск или Сургут – российские города с крупными молдавскими диаспорами.

«Причём здесь Россия – громадная территория? В Тюмени нельзя открыть? В Уренгое нельзя открыть, где 40% молдаван эту нефть добывает российскую? Там давно у нас мощная диаспора. В Краснодаре нельзя открыть? Боже мой, Россия – громадная страна, в чём проблема? Я вижу только политическую проблему», – сказал эксперт.

«Может, виной сложные отношения с Россией?» – предположила телеведущая.

«Да какие сложные отношения? Ты думай о своём гражданине! Там, в России, минимум 400 тысяч наших граждан. Власти Молдовы открыто нарушают права человека – право избирать и быть избранным. В данном случае молдаване – наши сограждане – не могут принять участие в выборах своего президента. А какая проблема с безопасностью на приднестровских избирательных участках? Почему их надо сокращать? Всё равно эти люди голосуют на территории правого берега Днестра. Вот и все ответы. Это просто бессовестное, открытое нарушение конституционных прав наших граждан», – заключил Борис Шаповалов.