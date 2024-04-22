Клаудиу Тырзиу, представитель правой партии “AUR” («Альянс за единство румын») обвиняет Украину во вмешательстве в избирательную кампанию в Румынии. Также, по его словам, Киев запугивает румын, живущих на Украине и прихожан Румынского Патриархата. Таким образом, Тырзиу отвечает на обвинения в свой адрес в украинской прессе о том, что он якобы является пророссийским политиком и агентом Кремля.

Об этом сообщает румынское издание Gandul, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Украинское издание kyivpost.com со ссылкой на источники в Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны в Киеве сообщило, что «Альянс за единство румын», представленная как «румынская пророссийская партия», вскоре может начать «серию антиукраинских акций» с целью представить притеснения, которым будут подвергаться румыны на Украине. Аналогичную кампанию собираются провести представители болгарской партии «Возрождение» в Одесской области, нацеливаясь на села, населенные преимущественно этническими болгарами. Украинские спецслужбы «понимают», что время проведения этих спецопераций якобы предполагает возможную координацию со стороны Кремля.

Клаудиу Тырзиу отверг эти обвинения. По его словам, киевская пресса со ссылкой на источник в службе военной разведки ГУР дезинформирует, утверждая, что AUR якобы проводит беседы со священниками из сел, населенных румынами, – в Черновицкой, Закарпатской и Одесской областях. Кроме того, по утверждению Киева, «пропагандисты» из AUR якобы опросили семьи этнических румын – военнослужащих ВСУ. Представители AUR, согласно этим утверждениям, будут готовить предполагаемые пропагандистские операции по дискредитации Украины на основании притеснений, которым подвергается румынское меньшинство. Неизбежно, ГУР также лжёт о том, что операцию координировала Россия, говорит Тырзиу в заявлении, распространённом AUR.

«Киевский режим через свою военную шпионскую службу ГУР грубо вмешивается во внутренние дела Румынии, в нынешнюю избирательную кампанию. В то же время Киев преследует и запугивает румын на Украине. Запугиванию подвергаются и священнослужители Румынского патриархата», – объясняет Тырзиу.

По его словам, украинский ГУР является «прямым правопреемником ГРУ, советской военной шпионской службы, от которой она переняла кадры и методы после распада СССР». Тырзиу утверждает, что ГУР с 1991 года по настоящее время «осуществляет враждебные действия и провокации против Румынии, румынских граждан и румын, проживающих на территориях, присоединенных к Украине в результате пакта Риббентропа-Молотова».