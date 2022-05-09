«Русня не люди» – Во Львове исписали храм Московского Патриархата

09.05.2022  02:25 (Мск), Львов
Михаил Рябов.  
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Галиция, Дзен, Происшествия, Украина
Новости Украины

Во Львове исписали антирусскими граффити Владимирский храм, принадлежащий УПЦ Московского Патриархата.

Об этом сообщил блогер Александр Белый из Львова.


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«Во Львове снова осквернили и заблокировали Владимирский храм УПЦ.

Входные двери залили монтажной пеной, обрисовали стены надписями «Русня не люди», «черти ФСБ», «дом Путина».

Напомню, что храм ранее сжигали, многократно нападали и устраивали бесчинства, а недавно на территорию заехал на джипе местный бизнесмен с автоматом, а после ещё были иные «гости», – сообщил Белый в соцсети.

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