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Литовцы и поляки сейчас воюют на стороне Украины.

Это в интервью скандально известному пиаром шарлатанов и антироссийской пропагандой киевскому журналисту Дмитрию Гордону признал депутат Сейма Литвы Эмануэлис Зингерис, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Теперь мы все живем по киевскому времени. Я четыре раза был у вас за прошедший год. Украина сплотила весь демократический мир, вы являетесь для нас большим ренессансом. Мы в литовском Саюдисе чувствуем, что вы возвратили нам время нашей молодости. Живем революцией гидности. Киев, а не Париж и Лондон является центральным. И литовцы отдают жизнь на вашем фронте, и поляки, и все честные люди. Я каждому из них хочу пожать руку», – сказал Зингерис.

При этом он признал, что Украина, отворачиваясь от России, разорвала родственные связи двух народов.

«Нам было легко убегать, вспоминая довоенную Литву. Мы маленькая страна, которая всегда ждала, как удрать от этих сумасшедших из Москвы. У вас язык общий, вы смеялись на тех же местах в фильмах, которые создавались на Мосфильме. У вас были общие привычки. Вам было труднее. Вы поглубже… Вы из такого унижения вышли, из такого общего котла отпочковались и создали свою нацию на основе ухода от коллективного к личности, то есть к западному образу жизни», – добавил политик.

В итоге литовский депутат, приложив руку к груди, поблагодарил Украину за то, что она защищает Литву «от русских танков».

«Спасибо, что вы нас охранили от этих ржавых танков, которые мы теперь держим как музейное наследие. Они привезены с ваших полей битвы. Спасибо за то, что мы свободны», – растрогался Зингерис.