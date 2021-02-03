Русофобия – главное условие пребывания Прибалтики и Польши внутри ЕС

03.02.2021, Москва, Владимир Гладков

Русофобия «была есть и будет», поскольку для Польши и стран Прибалтики это единственный рычаг, с помощью которого они сохраняют какую-то значимость для ЕС и привлекают к себе внимание Брюсселя.

Такое мнение в эфире телеканала «НТВ» выразил глава Института Европы РАН Алексей Громыко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Русофобия была, есть и будет. Фобии очень часто – прекрасный способ для той или иной страны добиться чего-то для себя. Либо во внутриполитических разборках, или получить от фобии в сторону кого-то какие-то дивиденды. Например, в Прибалтике или Польше, почему так силен этот нарратив угрозы с Востока?

Сейчас для стран Прибалтики или для Польши есть задача по сохранению и приращению своей значимости, своей роли. Прибалтика – это провинция ЕС, и прибалтам нужны, какие-то рычаги, чтобы привлечь к себе внимание. Что они предложить могут? Практически ничего, кроме как роли жертвы в свете всё время надвигающегося, но никак не происходящего вторжения с Востока», – заявил Громыко.