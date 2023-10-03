Русофобка Гопко умоляет США «не останавливаться на полпути»

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США уже слишком много влили в Украину, поэтому им нельзя останавливаться на полпути и прекращать финансирование.

Об этом в эфире львовского телеканала НТА заявила бывшая депутат Верховной рады Украины Анна Гопко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Гопко, поражение Украины подаст плохой пример для Китая и нанесет урон имиджу США.

«Мне кажется, что нужно донести месседж – США достаточно много вложили в то, чтобы Украина победила. Нельзя останавливаться на полпути, потому что враг продолжает, особенно на оккупированных территориях, убивать людей, осуществлять геноцид. Авторитарные режимы смотрят, как ведет себя Запад и сколько помощи дает Украине. Потому это в американских интересах, учитывая, что много кто обеспокоен ростом угрозы со стороны Китая, показать, что поражение России на территории Украины – это демонстрация силы демократии», – заявила Гопко.