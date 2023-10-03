Русофобка Гопко умоляет США «не останавливаться на полпути»

Анатолий Лапин.  
03.10.2023 14:37
  (Мск) , Киев
Просмотров: 383
 
Дзен, Россия, США, Украина, Финансы


США уже слишком много влили в Украину, поэтому им нельзя останавливаться на полпути и прекращать финансирование.

Об этом в эфире львовского телеканала НТА заявила бывшая депутат Верховной рады Украины Анна Гопко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США уже слишком много влили в Украину, поэтому им нельзя останавливаться на полпути и...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


По мнению Гопко, поражение Украины подаст плохой пример для Китая и нанесет урон имиджу США.

«Мне кажется, что нужно донести месседж – США достаточно много вложили в то, чтобы Украина победила. Нельзя останавливаться на полпути, потому что враг продолжает, особенно на оккупированных территориях, убивать людей, осуществлять геноцид.

Авторитарные режимы смотрят, как ведет себя Запад и сколько помощи дает Украине. Потому это в американских интересах, учитывая, что много кто обеспокоен ростом угрозы со стороны Китая, показать, что поражение России на территории Украины – это демонстрация силы демократии», – заявила Гопко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Октябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть