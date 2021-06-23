Русофобствующую и отказавшуюся платить взносы Украину решили оставить в СНГ

Новости Украины

Украину не планируют исключать из СНГ и надеются на нормализацию отношений с этой страной в будущем.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил председатель Исполнительного комитета содружества Сергей Лебедев.

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«Украина сейчас свернула свое практическое участие во многих проектах содружества – не участвует в наших форумах и вышла из целого ряда соглашений, подписанных в рамках СНГ. Но де-юре она еще остается в содружестве. Более того, в гуманитарной сфере она участвует в некоторых наших форматах – не на высоком уровне, но представители Украины приезжают и участвуют в этих мероприятиях», – сказал Лебедев «Известиям».

При этом он уточнил, что со стороны Украины не было какого-либо официального отказа от дальнейшего членства в СНГ.

Собеседник издания уточнил, что с 2013 года СНГ не получает от Украины членские взносы, а также Киев отозвал своих трех представителей из состава Исполнительного комитета содружества, но при этом политик не стал говорить о конкретных размерах задолженности.

«Неуплата взносов может стать основанием для исключения государства из состава СНГ, но мы не хотим этого. Мы обсуждали этот вопрос в рамках СНГ – его участники считают, что это было бы неправильно. Украина наш географический сосед, она была активным участником содружества, и мы все-таки надеемся, что когда-нибудь ее отношения с СНГ нормализуются», – резюмировал Лебедев.

«Что касается оформления де-юре, то это в украинском стиле — громко заявить о выходе, при этом ничего не сделав с точки зрения практических процедур», – в свою очередь отмечает первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, директор Института стран СНГ Константин Затулин.

Он считает, что таким образом Украина не желает официальным выходом демонстрировать свое отношение не столько к России, сколько к другим странам содружества, с которыми у Киева сохраняются двусторонние связи.

«Чтобы не дать нам возможность заявить, что они рвут не только с Россией, но и со всем остальным пространством», – полагает депутат Госдумы.

Он убежден, что никаких взносов от украинской стороны ждать не стоит: Киев их не платит везде, где можно не платить, потому что таково его представление о собственной финансовой ответственности.