Русская армия уже в 100 км от Одессы

21.06.2019, Киев, Максим Карпенко

Россия превратила в военные базы бывшие буровые вышки компании Черноморнефтегаз в Черном море, контроль над которыми утратил Киев после воссоединения Крыма с РФ в 2014 году.

Об этом в эфире телеканала UATV заявил экс-представитель «президента Украины в Крыму» Борис Бабин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Следует признать, что на сегодня Российская Федерация эффективно своей военной силой контролирует акваторию северной части Черного моря, она захватила все сооружения «Черноморнефтегаза» в этой акватории, превращенные Россией в соответствующие военные базы с дислокацией на них подразделений российской армии, разведывательных средств, средств противовоздушной обороны.

Фактически, милитаризация произошла, и сегодня Россия все сильнее предпринимает попытки полностью контролировать судоходство в этой акватории, что может означать только одно – подготовку России к полномасштабной блокаде всех украинских портов. Таким образом, удушению украинской экономики», – заявил Бабин.

Ранее украинская газета «Зеркало недели» сообщала, что одна из контролируемых Россией вышек находится всего в 100 км от Одессы.