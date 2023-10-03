Русские бьют нас хлеще, чем Гитлера – Луценко

Вадим Москаленко .  
03.10.2023 18:41
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


В ходе СВО только на отдельных участках линии боестолкновения ВС РФ выпускают больше снарядов, чем вся Красная Армия в 1942-43 годах.

Об этом в интервью иноагенту Юлии Латыниной заявил бывший генпрокурор Украины, занимавшийся на фронте аэроразведкой, Юрий Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В ходе СВО только на отдельных участках линии боестолкновения ВС РФ выпускают больше снарядов,...

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«В Северодонецке русская арта бомбила город с трёх сторон. И соотношение снарядов, если по всему фронту, было, примерно, один к десяти, то в Северодонецке – один к тридцати. Это был просто шквал огня.

В тот момент русские выпускали в день примерно восемьдесят тысяч снарядов. Чтобы вы понимали, это примерный объём советской артиллерии на всём советско-немецком фронте 1942-43 гг.

То есть, наш фронт от Харькова до Николаева принимал столько, сколько немецкие фашисты получали от Красной армии в 1942-43 годах на огромном тысячекилометровом участке», – сказал Луценко.

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