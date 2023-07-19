Русские долго запрягают, но быстро едут – волонтер ВСУ о потенциале РФ

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Россия может долго раскачиваться, но когда решит что-то делать, будет делать это быстро и массово. В частности, это касается беспилотников и барражирующих боеприпасов.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил ВСУшник и волонтер Юрий Касьянов, занимающийся поставками беспилотников, мобилизовавшийся в ВСУ, Юрий Касьянов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть такая российская поговорка: «Русские долго запрягают, но быстро едут». Она характеризует все устройство Российской империи – и экономическое, и военное. То есть это большая, тяжелая махина, обладающая большими ресурсами, которая, может быть, долго принимает решение о запуске в серию беспилотников, строительстве заводов, но имеет все ресурсы и возможности», – сказал волонтер.

По его словам, России не страшны западные санкции.

«Во-первых, они значительную часть оборудования сами производят, комплектующих. Под боком есть Китай, который всегда готов продать эти комплектующие под видом гражданской продукции, потому что отличить это все очень сложно, и они не нарываются ни на какие западные санкции даже, если бы они были против Китая введены. Соответственно, если в России решили, посмотрели – со скрипом, со взятками, с насмешками нашими, – мы любим над ними смеяться, что они блины с лопаты едят и строят снеговиков, но если они приняли решение на высоком уровне, что будут производиться дроны, «Ланцеты» или еще что-то, то они будут производиться. Они построят заводы и будут производить», – заявил Касьянов.