Русские форсировали Днепр? ВСУ отступают на Херсонском направлении

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На днях появились сообщения, что на Херсонском направлении ВС РФ удалось закрепиться на правом берегу Днепра.

Несмотря на то, что информация нуждается в проверке, успехи на этом направлении у русских есть, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Херсонское направление. Тихой сапой подразделения ГрВ «Днепр» заняли острова между Крынками и Казачьими Лагерями. Поступает неподтверждённая информация о том, что наши подразделения смогли ещё и переправиться на правый берег Днепра и вошли в южную часть Тягинки. Если информация подтвердится, то происходящее можно считать началом освобождения Херсонской области. Причём противник признаёт присутствие ДРГ на правом берегу и вчера заявлял о боях в районе Тягинки. Впрочем, за время СВО из-под Херсона и с других направлений столько раз приходила информация, на поверку оказывавшаяся блефом, что не стоит торопить события», – предупреждает военкор Юрий Котенок.

Кроме того, в сети появилось видео, которое заявляется как выход на правый берег Днепра.

«Смущает выложенный ролик. Ну да, надо зайти тихо на правый берег, конечно же, давайте снимем ролик и выложим в телеграм. Ну и я как раз буквально вчера писал ребятам из 328-го полка, которые на Крынках, они сказали, сидим кукуем, прячемся от фпв, – пишет военкор Анатолий Радов. – Точно я ничего не утверждаю. Написал снова ребятам. НО. Если действительно такое происходит – то блогерам уж точно лучше помолчать. А что касается ролика – возможно, это где-то на островах снято, там ребята регулярно ходят. Как вариант».

При этом близкий к группировке «Днепр» тг-канал «Днепровский рубеж» утверждает, что на другом берегу реки наши есть.

«На правом берегу часть наших подразделений ведёт работу по закреплению позиций, а другие — обеспечивают контроль за воздушным пространством. Мобильные группы ПВО и бойцы на точках ежедневно сбивают тяжёлые гексакоптеры противника, не давая врагу использовать беспилотники для разведки и ударов», – пишет паблик.

А вот военный блогер эту информацию не подтверждает.

«Вчера в наших сетях проскочила информация о якобы переправе наших частей через Днепр восточнее Херсона. По моим данным, эта информация не соответствует действительности. Идут бои за острова, на которых наши части укрепляются. Никаких попыток переправиться на другой берег реки не предпринималось. Но по островам работаем успешно. Многие из них уже перешли под наш контроль», – утверждает Подоляка.

Портал «Военное обозрение» о плацдармах на правом берегу не пишет, но отмечает ухудшение положения ВСУ на этом направлении.