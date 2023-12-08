«Русские на Украине нас ни о чем не просили»: профессор ВШЭ попытался оправдать Ельцина

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После развала Советского Союза у России не было инструментов, которые бы позволили соблюдать права русских в бывших республиках.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью заявил профессор Института медиа ВШЭ Дмитрий Евстафьев.

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Он считает, что первый президент России Борис Ельцин, подписывая в Беловежье соглашение о роспуске СССР, мог потребовать от Украины вернуть не только Крым.

«Ельцин вообще мог потребовать от Украины все, что хотел. Более того, я абсолютно уверен, Кравчук с радостью бы это все решил», – сказал Евстафьев в интервью «Комсомольской правде».

Впрочем, после вопроса, мог ли Ельцин потребовать прописать в конституции уходящих республик гарантии русским на язык и прочее равноправие, эксперт посчитал необходимым выступить в защиту покойного президента.

«Давайте тоже не мазать Бориса Николаевича только черной краской. Он периодически такие слова произносил. Вопрос другой: после Беловежья у России уже не было инструментов, чтобы добиваться выполнения этих требований», – заявил профессор ВШЭ.

Он призывает не мерить Россию 91-го года мерками сегодняшней России.

«Это нечестно. С другой стороны, а сами русские в отделившихся республиках нас об этом сильно просили? Эти 30 лет после распада СССР были нам даны, чтобы русские осознали себя русскими. И советским людям, оставшимся за пределами России, тоже было дано время, чтобы осознать, а они-то кто. При этом, конечно, увы, но в 1991 году российскую элиту ничего, кроме собственной власти, не интересовало», – признал Евстафьев.