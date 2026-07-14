«Русские обходят нас с флангов». ВСУ теряют один из последних городов в Донбассе
В Донбассе дело идет к потере одного из последних городов, которые еще удерживаются формированиями киевского режима.
Об этом говорится в репортаже украинского канала «Общественное» из Доброполья, находящегося в западной части ДНР в 30 километрах от границы с Днепропетровской областью, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В полосе нашей бригады, поскольку началась «зеленка», количество перемещений противника значительно увеличилось. Понемногу тенденция начинает доходить до прошлогодней, что очень большое количество вражеской пехоты начинает одновременно двигаться со всех направлений и перемещаться как посадками, так и полями пытаются перебегать. Поэтому очень сложно, не хватает количества средств, чтобы уничтожить всех. И так противник пока что начинает, а далее, скорее всего, будет все более и более просачиваться через наши боевые порядки», – описывает перспективы офицер 2-го батальона бригады «Рубеж» с позывным «Одесса».
Об ухудшении положения дел ВСУ в Доброполье свидетельствует и важная деталь, указанная автором сюжета. Журналистка рассказала, что в прошлый раз записывала сюжет возле знака на въезде в город, но сегодня это уже сделать невозможно.
«На Добропольском направлении, как было до этого, так и сейчас, сохраняется проблема флангов. В лоб нам проще сдерживать противника, но на флангах мы ничего сделать не можем. Все ключевые города, которые были потеряны во время полномасштабной войны, были потеряны просто обходом с флангов, поскольку фланги всегда проседают, потому что самые сильные подразделения всегда стоят впереди», – говорит «Одесса».
Еще один офицер бригады с позывным «Опер» признает, что, если русские зашли в город, то рано или поздно он переходит под их полный контроль, поскольку у ВСУ не хватает личного состава для городских боев.
«Одесса», отвечая на вопрос о перспективах Доброполья, фактически признает, что город удержать ВСУ не смогут.
«100 процентов город будет почти полностью уничтожен авиацией. От него уже не очень много осталось. Поскольку это один из наибольших городов у переднего края, то противник будет беспрерывно гасить его авиацией. Со временем будет увеличиваться количество артиллерии, если противник будет просачиваться. Город будет просто уничтожен. Думаю, он пострадает намного больше, чем Родинское сейчас. Противник очень плотно гасит 24/7, за ночь до 20 прилетов КАБов. Это очень запросто», – жалуется украинский командир.
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