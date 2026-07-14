В Донбассе дело идет к потере одного из последних городов, которые еще удерживаются формированиями киевского режима.

Об этом говорится в репортаже украинского канала «Общественное» из Доброполья, находящегося в западной части ДНР в 30 километрах от границы с Днепропетровской областью, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В полосе нашей бригады, поскольку началась «зеленка», количество перемещений противника значительно увеличилось. Понемногу тенденция начинает доходить до прошлогодней, что очень большое количество вражеской пехоты начинает одновременно двигаться со всех направлений и перемещаться как посадками, так и полями пытаются перебегать. Поэтому очень сложно, не хватает количества средств, чтобы уничтожить всех. И так противник пока что начинает, а далее, скорее всего, будет все более и более просачиваться через наши боевые порядки», – описывает перспективы офицер 2-го батальона бригады «Рубеж» с позывным «Одесса».

Об ухудшении положения дел ВСУ в Доброполье свидетельствует и важная деталь, указанная автором сюжета. Журналистка рассказала, что в прошлый раз записывала сюжет возле знака на въезде в город, но сегодня это уже сделать невозможно.

«На Добропольском направлении, как было до этого, так и сейчас, сохраняется проблема флангов. В лоб нам проще сдерживать противника, но на флангах мы ничего сделать не можем. Все ключевые города, которые были потеряны во время полномасштабной войны, были потеряны просто обходом с флангов, поскольку фланги всегда проседают, потому что самые сильные подразделения всегда стоят впереди», – говорит «Одесса».

Еще один офицер бригады с позывным «Опер» признает, что, если русские зашли в город, то рано или поздно он переходит под их полный контроль, поскольку у ВСУ не хватает личного состава для городских боев.

«Одесса», отвечая на вопрос о перспективах Доброполья, фактически признает, что город удержать ВСУ не смогут.