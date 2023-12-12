«Русские побеждают, мы горько пожалеем» – лидер немецких «Зелёных» пугает европейцев

Масштабы предоставленной военной помощи Украине оказались недостаточными, чтобы пошатнуть веру русских в свою победу.

Об этом в эфире немецкого канала «ZDF» заявил глава комитета Бундестага по европейским делам, один из лидеров «Зелёных» Антон Хофрайтер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если посмотреть на то, как сейчас в России идёт производство боеприпасов, производство оружия, Россия относительно незаметно для нас сумела правильно запустить военную экономику. Более трети российского бюджета сейчас направляется на производство оружия. Китай им очень помогает, Северная Корея помогает. А у нас всё это работает далеко не в том объёме. У нас производство боеприпасов не работает, поддержка Украины недостаточна. Удивительно, что Украина до сих пор способна выстоять перед лицом избытка вооружений и боеприпасов, которые российская армия поставляет на передовую», – рассуждал Хофрайтер.

Он добавил, что в США раздражены нерасторопностью европейцев в вопросе помощи Украине.

«Если вы находитесь в Вашингтоне, а я был в Вашингтоне, они говорят относительно откровенно: это война в Европе, а вас, европейцев, волнует, почему мы, США, всегда должны решать все проблемы в мире, в том числе и в Европе. Точка зрения в том, что мы, европейцы, слишком мало заботимся об этом. Именно Германия, безусловно, самая могущественная экономически сильная страна всё ещё делает слишком мало. И в конце концов мы все горько будем сожалеть об этом, если так будет продолжаться», – нагнетал «зелёный».

При этом он признал, что Германия уже поставила Киеву гораздо больше, чем он рассчитывал, однако констатировал, что даже этого для победы над русскими недостаточно.

«Да, мы вторые по величине (после США по выделению Украине помощи – ред.), но дело не в том, где мы находимся, а в том, чтобы в конечном итоге сделать так, чтобы Россия проиграла эту войну. И это далеко не так. Мы доставили танки с большим опозданием, мы снова откладываем поставки Taurus, поставки монокуляров прекращаются, поэтому Украина не может разумно защитить себя. Мы поставили гораздо больше, чем я смел надеяться в начале, но в конце концов – это не поможет, если этого будет недостаточно, и Россия в конце концов придёт к убеждению, что может выиграть эту войну. Пока Россия верит в победу в этой войне, она будет продолжать, и существует также опасность, что она может победить в других странах», – пугал Хофрайер.