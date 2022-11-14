Русские уничтожили ВСУ и воюют с гибридной армией англосаксов – Ваджра о неудачах СВО

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Новости Украины

Двухсоттысячная армия, растянутая на тысячи километров линии фронта, не смогла сдержать прорывы противника, пробивающего в тонких местах обороны русских войск десятикратным преимуществом украинского живого мяса.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил историк и публицист Андрей Ваджра, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Разгром украинской армии образца февраля 2022-го года произошёл в течение первых месяцев СВО. Для этого хватило российского экспедиционного корпуса в 150 тысяч человек и вооружённых сил ЛДНР. Они справились с поставленной задачей. Но уже к лету наши войска столкнулись с новыми ВСУ, собранной за несколько месяцев при помощи непрерывной мобилизации и подвоза западных вооружений, боеприпасов, средств связи, ПВО и многого другого. И сейчас мы воюем не с ВСУ конца зимы, которая уже уничтожена, а с армией начала лета, созданной англосаксами. Эта армия, по сути, не украинская, а гибридная. У неё тело украинское, а мозг, нервная система и вооружение западное», – объяснил Ваджра.

Именно отсюда, по словам эксперта, причины потери российской армией изначальной динамики продвижения, отсюда и украинское контрнаступление в сентябре.

«С помощью американских спутников, наёмников, вперемешку с кадровыми военными. С помощью западной техники и западного управления, подразделения ВСУ нащупали тактику обнаружения слабых мест в нашей обороне и её прорыва. Отсюда харьковская эпопея. Увеличив масштаб конфликта, создав перевес живой силы ВСУ в несколько раз, снабдив украинскую армию западным оружием, англосаксы начали продавливать в тонких местах нашу оборону, растянутую на тысячи километров. Ведь 200 тысяч человек не способны на таком протяжении создать оборону необходимой плотности, да ещё при этом наступать. Отсюда и сентябрьские перемоги Украины. Англосаксы нажимали во всех слабых местах, и там, где лопалось, в образовавшийся прорыв загоняли под огнём российской артиллерии и авиации толпы мобилизованных, создавая десятикратный перевес сил. При этом они плюют на страшные украинские потери. А эти потери катастрофические», – рассказал публицист.