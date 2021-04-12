«Русские в Крыму всегда будут угрозой для Украины» – меджлисовец

12.04.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украина должна не допустить переселения в Крым жителей материковой части России, потому что они будут представлять угрозу для украинской самостийности.

Об этом в эфире телеканала «Общественное Крым» заявил член запрещенного в РФ Меджлиса Эскендер Бариев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

По мнению Бариева, Украине нужно все время напоминать россиянам, что любые сделки в Крыму незаконны и они могут потерять недвижимость и средства, если Киев вернет полуостров под свой контроль.

«Любые договора, любые действия, любые действия, любые приобретения неграждан Украины на территории оккупированного Крыма, они незаконны. В любом случае, россияне, которые приобретают землю или имущество, они будут незаконными и россияне должны бояться приобретать…

Таким образом мы даем посылы для россиян, чтобы они четко понимали, что в Крым сегодня ехать не стоит, что в Крыму не стоит приобретать имущество, не стоит вкладывать в Крым свои собственные заработанные финансовые средства, потому что все это будет изъято или все это должны будут они продать по какой-либо цене…

Мы должны действовать превентивными мерами, мы должны не допустить массового заселения, потому что в противном случае мы даже после деоккупации будем иметь не просто Крым как территорию, а будем иметь Крым как взрывную бочку, которая будет всегда угрозой для унитарного украинского государства», – заявил Бариев.