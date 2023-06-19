Русские в Мариуполе голодают, пока мигранты строят их город, – российский музыкант

Анатолий Лапин.  
19.06.2023 15:26
  (Мск) , Москва
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Дзен, Мариуполь, Миграция, Россия, Строительство


Главными лоббистами массового завоза мигрантов в Россию в качестве дешевой рабочей силы являются строительные корпорации. При этом зачастую звучит довод о том, что местное русское население «пьёт и работать не хочет».

Однако абсурдность ситуации наглядно проявляется в новых регионах, где на стройках трудятся мигранты, а местные жители ищут работу. Об этом в рамках Петербургского международного экономического форума заявил российский общественник и музыкант Михаил Ниц, более известный как Миша Маваши, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Главными лоббистами массового завоза мигрантов в Россию в качестве дешевой рабочей силы являются строительные...

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«Те же самые конгломераты ЖКХшные, строительные, они заинтересованы. Они продвигают это. У нас сейчас освобожденные территории, Мариуполь застраивать надо – туда уже тоннами завозят мигрантов.

Скажите, пожалуйста, а люди, которые там, им не нужна работа? Вот те люди, которым мы принесли Русский мир, им не нужна работа? Они не ходят там, работу не ищут?

Там голодают, но мы туда везем мигрантов, строительные конгломераты это делают, они туда их завозят. А там же есть местные люди, они, наверное, тоже «алкоголики и работать не хотят»?» – заявил Маваши.

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