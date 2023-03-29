Русские выстояли и ещё способны надрать задницу, – газета опубликовала «трезвые голоса» Запада

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Запад уже не так монолитен в поддержке Украины. Всё чаще звучат голоса о том, что Россия имела право начинать СВО для наведения порядка у своих границ.

Большую подборку мнений иностранных экспертов опубликовала «КП».

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«Мы фактически перешли красную черту, мы представляли экзистенциальную угрозу для русских, и русские недвусмысленно дали нам это понять. Расширение НАТО на восток, а не «имперские амбиции» вынудило Москву начать специальную военную операцию», – отмечает американский политолог Джон Миршаймер.

«Подоплёкой этой войны стала «НАТОовская экспансия». Это мнение всех высокопоставленных чиновников дипломатической службы США, которые знакомы с Россией и Восточной Европой. Начиная с 2014 года, после бунта Майдана, США начали открыто, а не тайно, продвигаться к присоединению Украины к блоку НАТО, командование которого отправляло тяжёлое вооружение и заставляло проводить совместные военные учения», – соглашается американский философ Ноам Хомски.

Признают западные эксперты и медленное, но неуклонное продвижение армии России на Донбассе, несмотря на всю помощь стран НАТО украинским вооруженным силам.

«Давление со стороны Российских вооружённых сил усиливается. Они собирают всё, что у них есть, чтобы победить в Донбассе. Нужно быть реалистами: российская огневая мощь намного выше», – заявил в интервью изданию Welt генерал Бундесвера в отставке Клаус Виттман.

Бывший замкомандующего европейской армией США Стивен Твитти отмечает, что Россия при этом продвигается вперед, хоть и неспешно: «Постепенного» – потому что в условиях современной войны невозможно просто мчаться по полю боя через защищаемую территорию. Это бы привело к огромным потерям и поражению».

Бригадный генерал вооруженных сил США Марк Киммитт констатирует:

«Темпы потребления на поле боя превысили производство до такой степени, что избыточные запасы, предоставленные Украине, почти исчерпаны».

Не особо помогли Украине и колоссальные антироссийские санкции, считает хорватский аналитик Зоран Метер:

«Стратегически недальновидное и политически жалкое самопожертвование европейских стран ради каких-то «высоких целей и ценностей» на Украине, войны в которой можно было бы избежать, если бы Запад, вместо высокомерия, проявил чуть больше доброй воли».

Военный эксперт Роман Насонов считает, что приведенные газетой мнения аналитиков – трезвые голоса, ставшие редкостью на Западе, где неадекватно оценивали и оценивают Россию.

«Запад планировал ухудшить качество жизни нашей страны, обвалить ее экономику. Получилось ли это? Нет. Получилось обратное – экономика европейских стран во многом ослабла, монолитности в принятии решений нет. Количество боеприпасов из старых запасов исчерпаны, и ряд стран понимают, что в военном плане они ничего из себя не представляют».

Соглашается с ним член движения «Сильная Россия», руководитель добровольческой группы «Vектор народной помощи фронту» Татьяна Малицкая:

«НАТО уже давно вело против России гибридную войну, которая сейчас уже приобрела «горячую фазу. Но, несмотря на санкции, затянувшийся конфликт, поставки оружия и наемников на Украину, Западу не удается выполнить те задачи, которые перед ним поставлены».