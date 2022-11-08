Русский из Львова. «Патриоты» бухают в «кнайпах» и стреляют по портретам Путина

Новости Украины

Сегодня мы вновь поговорим о реалиях города, откуда расползлось нацистское зло. О Львове. В одном из предыдущих материалов мы опубликовали фрагменты беседы с русским львовянином, оставшемся на старости лет в этом бандеровском гнезде. Сегодня предлагаем вам это интервью полностью.

Нашего собеседника зовут Николай Андреевич (имя изменено в целях безопасности). По образованию он учитель русского языка и литературы. Нередко бывал на мероприятиях в центре русской культуры имени Пушкина, что находился на улице Короленко, хотя к его организаторам прямого отношения не имел. Этот центр неоднократно подвергался нападениям бандеровцев, они там били окна, обливали краской и уродовали бюст Александра Сергеевича, висевший на фасаде. Наглея от безнаказанности и попустительства властей, оголтелые нацисты устраивали поджоги, забрасывали «коктейлями Молотова», избивали посетителей. Теперь центра нет, его закрыли в 2017 году, осталась только память. С Пушкина мы и начали нашу беседу.

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ПолитНавигатор: Николай Андреевич, вот вы как преподаватель русской словесности, давно живущий во Львове, чем вы можете объяснить такую ненависть местных националистов к Пушкину? Вот чем он им не угодил? Ведь он никоим образом этот самый Львов не обидел, да и против мовы вроде не выступал…

Конечно, не выступал. Тем более, что и мовы никакой тогда, в сущности, не было. И вообще Львов тогда находился во владении Австрийской империи.

А что касается ненависти львовских нацистов, то тут я бы не делал разделений между ними и другими украинскими зомби. Они все одинаково ненавидят Пушкина. За что? Да, скорее всего, за то, что это было, по выражению Жуковского, солнце нашей поэзии. Великой русской поэзии, великого литературного русского языка. Он ведь являлся его создателем. И это солнце нестерпимо ослепляет всякую бездарную погань, варваров, которые ничего создавать не умеют, а умеют только разрушать и глумиться… Они «пышаются» (гордятся – авт.) своим львовским говором, своими всякими там «филижанками» и «кнайпами» (чашки с кофе и пивные заведения), а, на самом деле, это все есть засор языка, не только русского, но и нормативного украинского.

Да, похоже, вы правы. Это комплекс неполноценности ущербных масс. Ведь недаром и в Киеве они сейчас тоже разрушают памятники поэту, переименовывают улицы, как будто других забот нет. Жаба давит бездарей и завистников.

Пушкинский центр издавал газету, я ее несколько раз читал, называлась она «Русский вестник». В декабре 2016 года местное СБУ открыло уголовное дело якобы по признакам разжигания в ней национальной розни. Спросите, за что? Да, возможно, вот за такие стихи, опубликованные в ней:

«Направленные злобной местью, Не в танк, плюющийся огнём, Летят бутылки с адской смесью, Летят во Львове в Русский дом…»

Это мы-то, выходит, разжигали (грустно смеется). Вскоре центр закрыли…

А в июне 2022-го «исбушка» арестовала члена Русского культурного центра Александра Косторного (об этом даже в Википедии написано). И сразу объявила ему подозрение в госизмене и отправила за решетку. Так что можете представить, каково здесь приходится русским людям… Причем лишь за то, что они любят свою культуру и не хотят предавать свои корни.

Да уж, разлом произошел тектонический… Но ведь не всегда так было. Вот вы, давний житель Львова, помните, наверное, и другие времена?

Да, помню. Мои родители приехали из Ленинграда восстанавливать его после Великой Отечественной войны. На свою голову, что называется: они потом, на старости лет, боялись говорить по-русски…

Мои детство и отрочество прошли здесь, затем я учился в России, а после того опять вернулся в сей великопанский «Пьемонт» (так горделиво именуют Львов галичане, сравнивая с итальянской жемчужиной). Я родился в конце 1950-х, когда уже старых бандеровцев разгромили. Рос вместе с галичанскими «хлопами», и, честно скажу, никакой особой их неприязни к себе не чувствовал. Дрались, хулиганили, курили… Пацаны есть пацаны, мы особых различий между «москалями» и «хохлами» не делали. Так, разве что в шутку.

Но вот злые взгляды некоторых их родителей на себе запомнил навсегда… Знаю также, что многие западенцы категорически запрещали своим сыновьям жениться на русских девушках. Как мать того же Тягнибока. Тогда они боялись КГБ, да и вообще уже не думали – не гадали, что могут прийти их времена. Не любили они русских, прикидывались, ждали своего часа (хотя, конечно, не все, были и хорошие люди). А полный раздор наступил после распада СССР и всплеска пропаганды нацизма в Незалежной. Причем очень быстро.

Но если так быстро, значит, не было настоящей дружбы народов?

Выходит, что так. Думаю, тут сыграла роль затаенная злоба, которую лелеяли западенцы с давних времен, причем не только против нас, а против всех своих хозяев. Они ведь всегда были холопами. Холопами Польши, Гитлера, СССР… А холопы такого рода всегда ненавидят своих хозяев. Подражают им, корчат из себя панов, а сами в сто раз хуже, злобнее и мстительнее…

Знаете, у меня был сосед, грузчик. Из тех, кого называют рагулями. Так вот он еще в перестройку подрабатывал в магазине русской книги. И притаскивал оттуда тома Пушкина, Тургенева, Достоевского. Читал, пытался вникать. У меня спрашивал, если что было непонятно. Я радовался тогда: здорово, что человек растет!..

А закончилось все тем, что он обозвал меня москалем поганым, а наших классиков – уродами и «имперцами». Это уже в начале 1990-х было, когда он под влиянием нацистской пропаганды подпал. А до этого так хвалил русскую литературу, так хвалил… Аж до пьяных слез… Потом я с этой квартиры съехал, не мог выдерживать хамство новоявленного свидомита.

Ну а теперь что?

А теперь они чувствуют себя полноценными хозяевами жизни – при том, что остаются холопами, на сей раз Европы и Америки. Полностью подавляют все русское и пытаются уничтожить УПЦ МП. Большинство храмов наших отобрали. Всего два осталось во Львове – на той же улице Короленко и в спальном микрорайоне одном, там маленький. На него тоже все время совершают покушения…

Сосед мой в тероборону подался. Видел его, пьяного, в начале СВО на блок-посту, он там костер растапливал какими-то книгами, грелся. Возможно, теми самыми…

Увы, но сейчас, думаю, можно с уверенностью утверждать, что большинство львовян, особенно молодых, ненавидит Россию, Донбасс и все русское. Особенно после того, как им врезали по стратегическим объектам, по энергосистеме. Почувствовали на себе, каково было донбассовцам 8 лет, и вообще уже от злобы края потеряли.

Группки злобных «молодыков» и «териков» тусуются по улицам с оружием, устраивают стрельбища по нарисованным «оркам». Даже в центре города, возле площади Рынок и ратуши, где сидит мэр Садовый (думаю, он это и санкционировал). Ставят там портреты Путина, исписанные матюками, и приучают в них стрелять малых детей. Эдакие импровизированные тиры. Правда, в центре пуляют пока из пневматики, а на окраинах, я слышал, и из боевых стволов. Воспитывают и натаскивают гитлерюгенд с утра до ночи… И даже не задумываются, какой это страшный грех – делать из малых детей убийц.

А еще – бухают вовсю по своим «кнайпам». Даже в потемках сидят там часами, нажираются, как свиньи, и орут о том, что батька их – Бандера, а Украина – «маты». Видно, так им менее страшно.

Что же касается русских людей, оставшихся здесь, или украинцев, которые им сочувствуют и не любят бандеровцев, есть немало и таких, – тяжело, конечно, им приходится…

Приходится насиловать себя, скрытничать, говорить по-галичански, чтобы не вызвать эксцессов, оскорблений, а то и похуже. Хотя, вы знаете, есть люди, не стесняющиеся изъясняться на родном языке. Даже в общественных местах. Недавно на Галицком базаре один старик довольно громко говорил по-русски, причём чисто, без суржика. И его обслужили, не обхамили. Наверное, давно его знают, он старожил. А так вообще, конечно, стремно…

Что со светом, экономикой, товарами и услугами, ценами и так далее?

После первого мощного удара 10 октября по местной ТЭЦ Львов встрепенулся не на шутку. Света не было полсуток. Затем начались каждодневные отключения, усилились перебои с водой. Львов вообще издавна имел с ней большие проблемы, а тут они усугубились. Следующие прилеты усложнили ситуацию. Сейчас отключения и воды, и света применяются постоянно… Товары есть, но цены на них растут запредельно. К примеру, появились еврояйца, которые втрое-вчетверо дороже украинских.

И последний вопрос. Как вы думаете, после победы над хунтой нужно ли будет оставлять западенщину и Львов в составе того государства, которое придет на смену бандеровской Украине? А может, подарить их каким-нибудь полякам? Баба с возу – кобыле – легче, как говорится?

Я с вами согласен. Не надо было Сталину вообще этот гадюшник присоединять к советской Украине. И нам, русским, нашим отцам и дедам, сюда приезжать. Пусть бы это кубло змеиное с Польшей пикировалось, как это было до 1939 года. Если Россия освободит Украину от нацизма, пусть отдаст Западенщину Европе. И пусть Европа на своей шкуре «порадуется» этим рагулям, которых сейчас защищает.