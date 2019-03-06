Русский Крым нанёс мощный экономический удар по бандеровской Украине

06.03.2019

После того, как население Крыма массово поддержало воссоединение с Россией, Украина потеряла на территории полуострова компанию «Черноморнефтегаз», осуществлявшую добычу около 20% от всего объема газа на украинской территории. Примерные убытки Киева составляют порядка 5 млрд долларов.

Об этом в эфире телеканала UATV заявила глава фейкового украинского клона «Черноморнефтегаза» Светлана Нежнова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Крыму была утеряна газотранспортная система морская, морские стационарные платформы, блок-кондукторы, сухопутная газотранспортная система, подземные газохранилища. У «Черноморнефтегаза» был собственный флот в количестве 31-го плавсредства, контроль над которыми был потерян в результате оккупации Российской Федерацией Крыма. Буровые установки, всем известные, пятого поколения. Так получилось, что основные инвестиции Украина в «Черноморнефтегаз» получила, как раз в 2011-12 годах, то есть, перед оккупацией. Было введено в эксплуатацию морское месторождение «Одесское», которое находится в экономической зоне Украины, на шельфе Черного моря, и на котором сейчас добывает газ Российская Федерация.

На первое марта, с момента оккупации, нелегитимным предприятием, через которое действует Российская Федерация, добыто около девяти миллиардов кубометров газа. По нашим оценкам Украина потеряла около 20% добычи газа с утерей «Черноморнефтегаза», – сказала Нежнова.

Ранее «ПолитНавигатор сообщал, что украинцы неоднократно осуществляли попытки приблизиться к буровым установкам крымской компании «Черноморнефтегаз», которые Киев считает своей собственностью, несмотря на итоги референдума о воссоединении полуострова с Россией.

Каждый раз украинские плавсредства отгонялись дежурящими у вышек сторожевыми кораблями Черноморского флота РФ.

В одном из случаев украинский военный транспортный самолет был обстрелян над Черным морем во время попытки приблизиться к буровым установкам