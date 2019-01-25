Русских паломников не пускают к главной святыне Западной Украины
Из-за введенных ограничений на въезд на территорию Украины мужчинам из РФ, в главную святыню Московского Патриархата на Западной Украине – Почаевскую Лавру не могут попасть тысячи паломников. Об этом пишет журнал «Огонек», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
По словам монахов, проживающих в Лавре, до госпереворота на Украине сюда приезжали десятки тысяч паломников, значительная часть из которых – россияне.
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«Теперь к нам из России только если женщины какие-то чудом пробиваются. Всех мужчин ссаживают с поезда», – говорят монахи.
Не удается проехать россиянам и через территорию соседней Белоруссии: «В этом году сюда пытались доехать верующие из Перми через Белоруссию, но автобус на границе с Украиной развернули».
Метки: Почаевская Лавра
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