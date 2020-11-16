Русскую эскадру ждут в Индийском океане

16.11.2020, Москва, Олег Кравцов

Появление в Судане пункта военно-технического обеспечения военно-морских сил России – это первый шаг на пути возвращения России в Индийский океан.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в «Известиях» пишет старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Алексей Куприянов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Он напомнил, что в прежние времена советский ВМФ в Индийском океане представляла в основном 8-я оперативная эскадра, противостоявшая в годы холодной войны 7-му оперативному флоту ВМС США.

«Ключевой вопрос сейчас — каковы дальнейшие планы Москвы. Образно говоря, останется ли Порт-Судан южным бастионом, обеспечивающим присутствие России на Ближнем Востоке, или станет первой ступенью к полноценному возвращению России в Индийский океан», – отмечает Куприянов.

По его словам, Россию в регионе ждут не только страны, находившиеся ранее в зоне советского влияния, такие как Мозамбик, Мадагаскар и Сейшелы.

«В условиях китайской, индийской, европейской, американской экономической экспансии присутствие еще одного заинтересованного игрока даст им возможность проводить более гибкую политику, лавировать и маневрировать, в обмен предоставляя российским компаниям контракты, а флоту – базы и пункты снабжения», – считает автор.

По его словам, ждет Россию Индия.

«Не раз автору этих строк приходилось слышать от индийских экспертов и высокопоставленных военных сожаления о том, что русского флага больше не видно в Индийском океане. Нью-Дели опасается роста аппетитов Пекина, который постепенно активизирует присутствие в Индийском океане, стремясь обеспечить безопасность поставок углеводородов из стран Персидского залива и своих товаров в Европу; эти опасения толкают Индию в объятия Соединенных Штатов.

Российская эскадра в Индийском океане, с одной стороны, даст Нью-Дели альтернативу сближению с Вашингтоном, с другой — гарантирует Пекину, что безопасность его судов в регионе будет обеспечена», – пишет эксперт.

«Пока сложно сказать, оправдает ли Россия эти ожидания и рискнет ли она заявить о наличии своих интересов в одном из самых стратегически важных регионов мира. Но, по крайней мере, первый шаг в этом направлении уже сделан», – резюмирует Куприянов.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Россия создаст пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Судане. Это решение уже одобрило правительство и теперь его предстоит визировать президенту Владимиру Путину.