Рынки ДНР продолжат работать – Пушилин

08.04.2020, Донецк, Сергей Вредников

Несмотря на введение в ДНР ограничительных мер в связи с коронавирусной пандемией, правительство республики, чтобы не лишать граждан источника дохода, приняло решение не закрывать на карантин рынки и продуктовые магазины.

Об этом в интервью телеканалу «Юнион» заявил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы прекрасно понимаем, и это решение штаба на сегодняшний момент, что продуктовые магазины, особенно рынки, это отдельно хочется подчеркнуть, потому что есть всякие инсинуации, что вот-вот рынки закроются. Они будут ограничены в работе на последних этапах.

Почему так? Потому что рынки республики – это некий элемент самозанятости населения. Это люди, которые мало того, что реализуют там свою продукцию, кормят себя и свои семьи. Они не просят ничего от государства, они сами, им только нужно дать возможность работать. И таких людей достаточно много, мы это прекрасно понимаем.

Поэтому рынки нельзя трогать. Более того, это в основном рынки на свежем воздухе, и там риск заражения уменьшается. Возможны некоторые ограничения, но это позже, это не сейчас. Пока можно работать полноценно», – сказал Пушилин.

Он также добавил, что во время работы необходимо соблюдать все предписанные санитарно-гигиенические нормы.

Отметим, в пресс-службе Министерства здоровья ДНР сообщили, что на данный момент в республике зарегистрировано 6 случаев заражения коронавирусной инфекцией.