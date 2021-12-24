С 1 января за рождение ребенка в Сербии будут платить в три раза больше

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На заседании правительства Сербии были приняты поправки к «Закону о финансовой поддержке семей с детьми». Меры, очевидно, призваны бороться с демографическим кризисом. После агрессии НАТО и распада Югославии население сокращается, кроме того, значительная часть граждан выезжает на заработки в ЕС.

Поправки среди прочего, предусматривают, что с 1 января 2022 года за первенца гражданам будет выплачиваться единовременно 300 тысяч динаров (2,5 тысячи евро). Таким образом, помощь будет увеличена втрое, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Также поправки вносят новый раздел к существующему Закону, который будет регулировать вопрос финансовой поддержки строительства, участия в покупке или покупки семейного жилого дома или квартиры на основании рождения ребенка. При этом мать будет регистрироваться, как владелица недвижимости.