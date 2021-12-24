С 1 января за рождение ребенка в Сербии будут платить в три раза больше

24.12.2021  09:27 (Мск), Белград,
Алексей Топоров.  
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Балканы, Дзен, Общество, Сербия


На заседании правительства Сербии были приняты поправки к «Закону о финансовой поддержке семей с детьми». Меры, очевидно, призваны бороться с демографическим кризисом. После агрессии НАТО и распада Югославии население сокращается, кроме того, значительная часть граждан выезжает на заработки в ЕС.

Поправки среди прочего, предусматривают, что с 1 января 2022 года за первенца гражданам будет выплачиваться единовременно 300 тысяч динаров (2,5 тысячи евро). Таким образом, помощь будет увеличена втрое, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На заседании правительства Сербии были приняты поправки к «Закону о финансовой поддержке семей с...

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Также поправки вносят новый раздел к существующему Закону, который будет регулировать вопрос финансовой поддержки строительства, участия в покупке или покупки семейного жилого дома или квартиры на основании рождения ребенка. При этом мать будет регистрироваться, как владелица недвижимости.

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