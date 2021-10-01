С дуба падают листья ясеня: Украина-тёща утвердила план «деоккупации» Крыма

01.10.2021 16:13 (Мск), Киев, Александр Ростовцев

Новости Украины

В Киеве утверждён план мероприятий по реализации «Стратегии деоккупации и реинтеграции украинского Крыма и Севастополя». Как и следовало ожидать, одобренная «стратегия» имеет прямую связь с колченогой и обморочной «Крымской платформой».

Впрочем, у наблюдателей есть обоснованные подозрения, что правительство Украины отчиталось исключительно для успокоения возбудимой прослойки украинского общества, которая восьмой год кушать не может, переживая потерю «дотационного» Крыма.

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Украинский премьер Шмыгаль заверил «спильноту», что, для реализации «стратегии» правительством будут приняты все необходимые меры, включая «привлечение лучших экспертов и аналитиков всего мира» и постоянные понукания «партнёров» на всех доступных международных площадках, «чтобы тема Крыма постоянно была в мировой повестке дня».

«Стратегия Зеленского» отменяет старый «план деоккупации», принятый при Порошенко, однако берёт его за основу, приводя отдельные пункты в соответствие с новыми веяниями в украинских верхах.

Сама «стратегия» состоит из 158 мероприятий, которые, по задумке её авторов, должны лечь в основу «деоккупации и реинтеграции».

Если выделить суть этого, с позволения сказать, «документа», то украинские «деоккупанты» собираются взять на вооружение безотказные, как им кажется, манипуляции с экологией и правами человека, чтобы затем озвучивать свои небылицы на различных международных площадках, а наиболее шумные «дела» оформлять в уголовные, с подачей исков против России в ЕСПЧ, МУС и прочие «демократические спортлото».

Для реализации «стратегии» на Украине будет создана специальная госструктура с претенциозным названием «Украинский национальный центр развития мира». Центр будет заниматься мониторингом и документированием «нарушений Россией прав и свобод человека в Крыму», учетом убытков, нанесенных Украине, физическим и юридическим лицам, вследствие «российской агрессии».

Занятно, что уже готовая «стратегия» привязана к закону о «переходном периоде», который существует только в проекте. Этот закон касается так называемых «временно оккупированных территорий» – Донбасса и Крыма, однако «киевские мудрецы» прекрасно осознают, что решение сразу двух проблем одновременно является для них нерешаемой, так что в «документе» они сосредоточились именно на Крыме.

Самая мякотка заключена в деятельности этого самого «Украинского национального центра развития мира». Во вновь созданную контору «зеленоиды» планируют запустить специально подготовленных человечков, в обязанность которых входит сбор и документирования любого писка о «нарушениях прав человека, юридических лиц и экологической обстановки».

Работать человечкам предстоит неопределённо долго, так что использовать собранный «материал» их работодатели смогут только после успешной «деоккупации» Крыма.

И вот тогда-то на сцену выступит некто в белом, который, на основе длительного копошения «планктона», одним махом отменит не только все законы и решения, принятые в Крыму за последние 7 лет, но даже и те, что законодательно закрепили автономный статус Крыма.

«Пэрэмога» должна быть полной: ненавистный статус крымской автономии, принятый на излёте СССР, должен быть растоптан железными ногами «священной унитарности», а вслед за ним и все решения, из этого статуса вытекающие.

Украина-тёща. И с этим ничего не поделаешь.

Ну, а в конце – дискотека и «честные, независимые крымские выборы» под контролем бандеровцев и упырей «меджлиса».

Правда, обилие пунктов и упорная апелляция к Международному уголовному суду в Гааге, который палец о палец не ударит, пока Украина не ратифицирует «Римский статут», дают основание сомневаться в жизнеспособности новой редакции «стратегии деоккупации».

Самое смешное, что следует из документа, а также из комментариев украинских чиновников – разработчики «стратегии» больше не надеются на возврат полуострова силой. По их задумке, Россия должна всё сделать за них: ослабнуть, лишиться воли и позволить урвать лакомые территории без ожесточённого противодействия.

Потомкам гоголевского Пацюка галушки из сметаны в пасть должны попадать только чудесным образом.

Правда, и в этом случае режим паяценфюрера не уверен в сольном успехе Украины, отчего в Киеве хотят подстраховаться, отыскав себе мощного покровителя, дабы решить «крымский вопрос» окончательно по карабахскому сценарию.

Что характерно, при этом не учитывается цена вопроса, которая может обойтись Украине намного дороже потери Крыма и Донбасса вместе взятых.

Прочую трескотню о повышении эффективности правовой и социальной защиты перемещённых лиц, компенсациях семьям «узников совести», завлекалочках для крымских абитуриентов и упрощении выдачи паспортов, мы слышали ещё из «плана Порошенко», так что авторы «плана Зеленского» не открыли ничего нового за исключением клятв «мы будем ещё лучше стараться».

Вылезший в Facebook с комментариями бывший «постпред в АРК» Бориска Бабин так усердно хвалил новый «план», что даже перехвалил, лишний раз убедив в бессмысленности усилий украинской артели «Напрасный труд».

В частности, Бабин заявил, будто «деоккупационный план Порошенко по индивидуальным мерам, обеспечившим соответствующие полномочия Миноккупации» в 2019 году (т. е. при новой администрации) «более или менее решён в ручном режиме, поскольку бюджетного финансирования не было предусмотрено».

Это как же понимать? «Деоккупанты» целый год трудились на голом энтузиазме? А как же внутренний Пацюк с галушками? И что значит «более или менее решён»? Судя по неразличимым невооружённым глазом результатам, скорее менее, чем более.

По словам бывшего виртуального «постпреда в АРК», в 2022 году на границе с Крымом с украинской стороны произойдут циклопические подвижки, способные перетянуть симпатии крымчан в пользу Неньки. Пропускные пункты передадут на баланс Мининтеграции и от КПВВ будут проложены маршруты.

Шах и мат! В борделе продолжают повышать качество обслуживания путём перестановки коек.

Точно такой же хренью ведомственных перестановок Бабин угрожает усилить и внешнее давление на Россию через международные суды – одних дармоедов отстранят от кормушки и зарубежных поездок, заменив их дармоедами из других ведомств. «И это очень-очень хорошо», – радуется бывший представитель Порошенко в кольцах Сатурна.

Бориска также высказал удовлетворение, что «план Зеленского» закрыл дыру «революционных изменений в конституцию» 2019 года, в которой забыли упомянуть Севастополь, имевший особый статус, что, якобы, вносило диссонанс в работу смешанных конституционных комиссий «по крымским вопросам» с участием «поважних акадэмиков», «общественных деятелей» и городских сумасшедших.

Надо понимать, теперь процесс «деоккупации» на мази и скоро пойдёт вперёд семимильными шагами.

Помимо прочего, Бабин поведал о планах связать мониторинг экологической обстановки в Крыму с космосом и необходимости глушения крымского телевидения на сопредельную территорию.

Вспомним, какие проникновенные слова произносились 4 года назад членами украинского Комитета по ТВ и радиовещанию, предсказавших крах крымской экономики и перенапряжения сил российской военной группировки в случае глушения вещания с украинской вышки, оснащённой слабеньким гуманитарным польским передатчиком. А теперь вона как обстоят дела. Могучая Украина будет следить за полуостровом из космоса и глушить передачи ГТРК «Крым».

Запасаемся попкорном. Такое зрелище нельзя пропустить.

В общем, хотели как лучше, а получили, как всегда. Много шума из ничего. Гора родила мышь, клопа, таракана. Докучливые «свидомые» вновь собрались забрать Крым за резолюцию, цель которой – постоянно теребить сильно уставшие от Украины политические круги Запада, подавая «крымскую проблему», как первоочередную, по сравнению с которой проблемы «авторитетных пацанов» – так, ерунда, плешь комариная.

Надоедать, так надоедать! В добрый путь, панове.