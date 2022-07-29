С гидрохозяйством Крыма будет разбираться новый чиновник

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Глава Крыма Сергей Аксенов назначил Владислава Масляника на должность председателя Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации.

До этого он возглавлял ГБУ РК «Крыммелиоводхоз», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Как и анонсировал глава Крыма, все претенденты на министерские посты назначаются с трехмесячным испытательным сроком. Масляник будет возглавлять Гокомводхоз до 29 октября, после чего либо продолжит занимать пост, либо ему найдут замену.

До Масляника комитет по водному хозяйству возглавлял Игорь Вайль. Это последний член правительства, который сохранил свою должность при переходе из украинской в российскую юрисдикцию. В прошлом году Вайль перенес коронавирус, и состояние его здоровья заметно ухудшилось.

В полномочия Госкомводхоза входит система Северо-Крымского канала и наливных водохранилищ, а также русла рек вне населенных пунктов и регулировка водохранилищ естественного стока. Благодаря сохранности всех гидроузлов канала после сноса искусственной дамбы в его русле на украинской стороне регулирование потоков днепровской воды не вызвало проблем.

Однако система Симферопольского водохранилища дала сбой в конце июня, когда обильные осадки привели к критическому заполнению чаши водоема, и воду пришлось спускать через русло реки Салгир, подвергнув затоплению близлежащие дома. Нормативы регулирования работы водохранилищ не менялись с середины прошлого века, тогда как вся пойма Салгира давно застроена домовладениями, и вместо обширных садов для разлива главная река Крыма на своем пути с гор встречает узкое русло и тоннели, ускоряющие поток и его разрушительную силу.