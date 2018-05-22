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С начала года по правилам для сомалийцев, на Украину вьехали 175 тысяч россиян
С начала года биометрический контроль на границе Украины прошли около 175 тыс. граждан Российской Федерации, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.
Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.
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«Всего с начала 2018 года оформлено почти 244 тыс. человек, из них — более 175 тыс. граждан России», — говорится в сообщении.
Отмечается, что биометрический контроль сотрудники Госпогранслужбы осуществляют в 157 пунктах пропуска и 3 контрольных пунктах въезда-выезда на административной границе с временно оккупированным Крымом.
Напомним, 1 января 2018 года начала работу система фиксации биометрических данных для граждан 70 стран. На границе с Россией Украина в тестовом режиме запустила биоконтроль еще 27 декабря. Киев не скрывает политического характера такого нововведения, ведь, кроме граждан РФ его применяют лищь к выходцам из проблемных и охваченных гражданскими войнами стран, как Сомали, Ирак, Ийемен и Афганистан. В то же время, для граждан ЕС и США установлен безвизовый вьезд на Украину.
Метки: биометрический контроль, россияне, Туризм, Украина
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