Политнавигатор - Новости России и Украины
22.05.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Общество, Россия, Таможня, Туризм, Украина

С начала года по правилам для сомалийцев, на Украину вьехали 175 тысяч россиян


С начала года биометрический контроль на границе Украины прошли около 175 тыс. граждан Российской Федерации, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

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«Всего с начала 2018 года оформлено почти 244 тыс. человек, из них — более 175 тыс. граждан России», — говорится в сообщении.

Отмечается, что биометрический контроль сотрудники Госпогранслужбы осуществляют в 157 пунктах пропуска и 3 контрольных пунктах въезда-выезда на административной границе с временно оккупированным Крымом.

Напомним, 1 января 2018 года начала работу система фиксации биометрических данных для граждан 70 стран. На границе с Россией Украина в тестовом режиме запустила биоконтроль еще 27 декабря. Киев не скрывает политического характера такого нововведения, ведь, кроме граждан РФ его применяют лищь к выходцам из проблемных и охваченных гражданскими войнами стран, как Сомали, Ирак, Ийемен и Афганистан. В то же время, для граждан ЕС и США установлен безвизовый вьезд на Украину.

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