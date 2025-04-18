С началом СВО затрещал альянс власти и «официальных либералов»

СВО, помимо прочего, примечательна тем, что положила начало закату эпохи, когда российские власти умасливали условных «внучат Ельцина и Новодворской».

Об этом в эфире подкаста «Чистота понимания» говорили политолог Алексей Чадаев и медиатехнолог Семён Уралов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Почему у нас так любили и облизывали вот этих «официальных либералов»? Должен же быть представлен кто-то, кто говорит другое, чем наш официальный агитпроп. Над этим Пелевин в книжках стебётся из года в год, что у нас, грубо говоря, до СВО быть «официальным либералом» было, во-первых, гораздо сытнее, престижнее и уважаемее, чем «официальным патриотом».

Потому что патриот – это подай-принеси колоски за комбайном, а быть «официальным либералом» – ты сразу уважаемый человек, с тобой тут же начинают носиться как с писаной торбой.

И нашему начальству тоже до самого недавнего времени было очень важно, чтобы было 3% но очень высоко привилегированной публики, которая собирается и рассказывает нечто противоположное. Выдвижение Ксении Собчак на очередных президентских выборах – это было апофеозом.

Должен же быть кто-то – вот он, кто-то, кто будет говорить. Внимание к этим 3% было гораздо больше, чем к остальным 97. Умаслить, ублажить, дать им возможность сказать, что они те самые», – сказал Чадаев.