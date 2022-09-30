«С нами Бог!» – крымский атаман выступил на митинге в Москве

США и НАТО долгое время пользовались разделением братских народов бывших республик СССР, и пришло время собрать воедино все российские земли.

Об этом на митинг-концерте в поддержку вхождения новых территорий в состав РФ заявил атаман Черноморского казачьего войска, помощник главы Крыма Антон Сироткин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Настало время собирать камни, и Россия на уверенном пути. Среди русских и православных – это исконные земли, которые принадлежали Российской империи, – подчеркнул Сироткин. – К сожалению, развал Советского союза поделил братские народы, чем искусно пользовались все эти годы, пытаясь стравить нас, озлобить против друг друга. Долго пытались они это сделать, разбудили «русского медведя», а теперь берегитесь и бегите.

Потому что «русского медведя» можно разбудить и выгнать из берлоги, как его туда загнать, пока ещё никто не придумал. Пять дней назад я вернулся с фронта со своим батальоном. Штурмовой казачий батальон «Таврида» шесть месяцев находился на передовой, выполняя боевые задачи с самого начала объявления специальной военной операции. На сегодняшний день боевой дух русского солдата настолько силен, что не знаю, кто в силах остановить русскую армию. В этом наша сила, наша правда в единстве. Поэтому Россия – вперёд. Россия за Путина. С нами Бог!»