С нами никто не считается, один Пушилин «строит» всю Украину – подполковник ВСУ

22.09.2020, Киев, Вадим Москаленко

Боевики АТО возмущены ситуацией, когда «горстка» представителей ДНР, контролирующих на данный момент лишь треть бывшей Донецкой области, выдвигает требования всей Украине.

Об этом в эфире «Эмигрантского радио» заявил подполковник ВСУ, один из «киборгов», выживших после освобождения ополченцами донецкого аэропорта, Виталий Баранов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Надо делать нашу армию боеспособной для того, чтобы с ней считались. Потому что на данный момент, например, мы – Трёхсторонняя контактная группа, а Пушилин говорит: «если вы нам не дадите» – он с угрозами выступает, это третья часть Донецкой области ставит ультиматум всей Украине! …«Если вы нас не пустите, то мы вас там» – как это? Что это, это нормально? Нет, это ненормально, когда горстка вооружённых Россией людей, сепаратистов, коллаборантов выдвигает требования всей Украине», – пожаловался Баранов.

«Возьмём армию Израиля. Если у них откуда-то идёт угроза, они ни с кем не считаются. Если для государства Израиль появляется опасность, они с ней справляются сами, хотя государство меньше Украины. Но у него современная патриотически настроенная армия, которая обороняет все рубежи», – сокрушается экс-боевик АТО.