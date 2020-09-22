22.09.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Донбасс, Украина
Просмотров:

С нами никто не считается, один Пушилин «строит» всю Украину – подполковник ВСУ


Боевики АТО возмущены ситуацией, когда «горстка» представителей ДНР, контролирующих на данный момент лишь треть бывшей Донецкой области, выдвигает требования всей Украине.

Об этом в эфире «Эмигрантского радио» заявил подполковник ВСУ, один из «киборгов», выживших после освобождения ополченцами донецкого аэропорта, Виталий Баранов,  передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Надо делать нашу армию боеспособной для того, чтобы с ней считались. Потому что на данный момент, например, мы – Трёхсторонняя контактная группа, а Пушилин говорит: «если вы нам не дадите» – он с угрозами выступает, это третья часть Донецкой области ставит ультиматум всей Украине! …«Если вы нас не пустите, то мы вас там» – как это? Что это, это нормально? Нет, это ненормально, когда горстка вооружённых Россией людей, сепаратистов, коллаборантов выдвигает требования всей Украине», – пожаловался Баранов.

«Возьмём армию Израиля. Если у них откуда-то идёт угроза, они ни с кем не считаются. Если для государства Израиль появляется опасность, они с ней справляются сами, хотя государство меньше Украины. Но у него современная патриотически настроенная армия, которая обороняет все рубежи», – сокрушается экс-боевик АТО.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Метки:




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Сентябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930  

  • Подпишитесь на нашу рассылку



    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть