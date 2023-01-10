С оскорбляющими свою страну гражданами РФ предложили поступать «по-еврейски»

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России нужно учиться у Израиля тому, как действовать в отношении очернивших собственную страну граждан.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил политолог Алексей Чадаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Чадаева, актер отметившийся недавно очередной порцией оскорблений в адрес России, ее армии и руководства, пытается таким образом напомнить о своем существовании, чтобы получить иностранный подряд на съемки.

«Смольянинов, как актер, искал яркую позу и нашел ее, облек свою позу в наиболее яркие и приличествующие случаю радикальные формы выражения. А хочет он, конечно, не идти стрелять, а чтобы его заметили там, куда он перебрался жить и, может быть, дали какую-то работу, хотя бы в каком-нибудь ситкоме. Весь смысл этого демарша состоял в том, что «возьмите меня куда-нибудь, я вам еще пригожусь. То есть это заявление о приеме на работу. А учитывая, что таких «совестливых» там сейчас много и на каждую вакансию по 10 претендентов, и им надо как-то выживать, вот они и упражняются в вопросе о том, кто наиболее радикально что-нибудь плохое скажет про СВО, Путина, Россию и так далее. Он в этом конкурсе», – заявил Чадаев.

При этом, поступать с подобными Смольянинову, как отмечает эксперт, нужно жестко, лишив их права вернуться на родину.

«Великий еврейский народ научил человечество помнить зло, совершенное по отношению к ним. Вот надо бы нам этому поучиться у евреев – помнить все плохое, что сказали или сделали в наш адрес, записывать в специальную книжечку и предъявлять каждый раз, когда очередной такой Смольянинов приедет сюда за гонораром».