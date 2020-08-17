17.08.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Белоруссия, Политика, Экономика
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С победой майдана тракторы «Беларусь» покинут страну


Победа майдана в Белоруссии и разворот страны в сторону Запада грозит белорусам скачком тарифов при сохранении зарплат, безработицей и исчезновением белорусских товаров – не только на прилавках России, и не по российской инициативе.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил известный российский публицист, политолог Николай Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Те, кто организовывают «цветные революции», у них сценарий-то дальше прописан. Возможны лишь детали и нюансы. Дальше – разрыв с Россией, выход из Союзного государства (программа уже написана), а это значит и разрыв экономических связей – то, что произошло на Украине. Поэтому вырастет ли зарплата? Вряд ли. Но можно точно говорить, что тарифы вырастут с ноликом. Тарифы вырастут, безработица вырастет.

Помню, был в Минске, и что меня удивило? Меня удивило, что эвакуаторы в Минске – это тракторы «Беларусь». Это оригинально, у нас несколько иные автомобили. Но точно можно сказать, что не дай бог все произойдет по этому сценарию – тракторы «Беларусь» исчезнут с улиц белорусских городов. Там появятся иностранные марки. Возможно, более красивые и, как скажут, «эффективные». Но белорусские товары перестанут попадать не только на российские прилавки (причем, не по нашей инициативе)», – заявил Стариков.

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