С Россией опасно вести длительные войны на истощение – украинский экономист

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Для Украины опасно ввязываться с Россией в длительную войну, потому что из всех таких конфликтов Россия выходит победительницей.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил экономический эксперт, экс-советник главы Ассоциации украинских банков Алексей Кущ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Чем дальше она затягивается в формат войны на истощение, тем она становится для нас максимально невыгодной. Пословица такая: «Русские долго запрягают, но быстро едут». Обратите внимание, все войны России – Северная война Петра I, Отечественная война 1812-го с Наполеоном, Вторая мировая – все начинались с поражений россиян… Россия может провести внутренние изменения, что и произошло после Крымской войны, Россия модернизировалась, было отменено крепостное право, начали строить железные дороги, промышленность начала развиваться. То есть, прошли очень мощные внутренние реформы», – сказал эксперт.

«Если проанализировать, Северная война знаем, чем закончилась, чем закончилась война с Наполеоном, чем закончилась Вторая мировая война. Поэтому с Россией очень опасно воевать в режиме войны на истощение. Потому что в таком случае война становится инструментом внутренней российской модернизации, происходит перестройка общества и Россия, с учетом ее ресурсов, она может вести длительные войны. Поэтому для Украины очень опасно находиться в этой ситуации», – заявил Кущ.