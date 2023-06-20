С таким отношением нас не возьмут в НАТО никогда – киевский политтехнолог

Украина не вступит в НАТО, пока на её территории идёт война, однако это не первостепенная причина, почему страну не хотят брать в состав альянса.

Об этом в интервью беглому московскому журналисту-либералу Евгению Киселеву заявил украинский политтехнолог Сергей Гайдай, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Коррупция никуда не делась. Более того, она ещё и цветёт пышным цветом. И это не мой укор военно-политическому руководству Украины, об этом не просто намекает Байден, он об этом напрямую говорит: друзья мои, какое НАТО к чёрту, если выход на стандарты НАТО, например, вашей армии не предполагает коррумпированного министерства обороны и уж точно коррумпированного военно-политического руководства страны. Я уже не говорю, что очевидно там существуют и другие проблемы, связанные с тем, что в НАТО не принимают страну, которая ведёт войну, и это говорит о том, что в НАТО мы не войдём никогда. Потому что, понимая это, Путин будет вести с нами войну бесконечно. Нас не хотят принимать в НАТО, потому что мы страна, которая не избавилась от коррупции, не ликвидировала постсоветскую коррумпированную цивилизацию, которой сегодня является наш госаппарат и политическое руководство, но придумывает отговорку, мол, войну закончите. А на самом деле даёт возможность Путину бесконечно вести эту войну, чтобы нас в НАТО не приняли. И надо избавляться от этой иллюзии, что, вступив в НАТО, мы сразу решим все вопросы», – сказал Гайдай.

Он подчеркнул, что в ЕС и НАТО существуют помимо стран Западного мира, ещё и «диктаторские», к которым относятся Венгрия и Турция. По его словам, именно эти государства не поддержат Украину при необходимом стопроцентном голосовании за членство в Альянсе.

«Это похоже на «закройте небо» – кричали украинцы в сторону НАТО, не понимая, что физически небо где-то там, в штабах НАТО, не закрывают. Его можно закрыть, создав непроницаемую или эффективно работающую систему ПВО по всей стране. И мы, слава Богу, больше так не кричим. Мы чётко понимаем: всё, что нам надо – это усовершенствовать и развивать свою ПВО. Вот так же с безопасностью. Не вступление в НАТО мы кричим, а создание такой армии в Европе, чтобы само НАТО мечтало, чтобы мы стали членами НАТО», – добавил политтехнолог.