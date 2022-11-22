С такой национализацией распугаем всех инвесторов – киевский эксперт

Объявленная на Украине национализация даже под лозунгом конфискации, в первую очередь, российских компаний – больше напоминает передел собственности, когда у одного украинского олигарха отбирают активы, в то время, как другой преспокойно продлевает свои лицензии.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущая попросила прокомментировать «намёки» министра энергетики Германа Галущенко на проблемы с национализацией бизнеса и на то, что такие проблемы будут не только у Коломойского.

«Если мы говорим о российских компаниях, здесь есть аргумент, что это страна-агрессор, но когда мы забираем компании у украинских и иностранных собственников, это подрывает доверие к украинской юрисдикции. Если мы хотим привлекать на Украину капитал и инвестиции, инвестор должен понимать, что здесь ему будет комфортно, и никто не заберёт у него собственность. Поэтому, к сожалению, такие примеры создают очень большую опасность для привлечения инвестиций в будущем», – сказал Амелин.

Что касается инициативы забрать большие компании в государственную собственность на время военного положения, он отметил, что всё зависит от цели.

«Если цель – перераспределение собственности, это один путь, если цель – создавать эффективную милитаризированную экономику, это другой. Но милитаризированная экономика является успешной только тогда, когда есть стратегия. Что вы слышали о стратегии милитаризированной экономики Украины или о стратегии экономики военного времени? Я ничего не слышал, потому – не могу утверждать, что это делается в рамках какой-то системной работы. Я очень боюсь того, что бы это – не было очередным путём к перераспределению собственности», – выразил обеспокоенность эксперт.

Ведущая спросила, есть ли в таком случае хотя бы за 9 месяцев войны какие-то итоги национализации российских предприятий и отъёма российских активов.

«Итога у меня нет, но есть вопрос. Например, на этой неделе появилась новость, что компании Фирташа получили новые лицензии, и мне непонятно, почему мы забираем активы у Коломойского (я не поклонник Коломойского), но он не является российским гражданином, и «Укрнафта» сегодня не является стратегическим объектом, однако почему Фирташ чувствует себя хорошо в этой стране и решает в судах свои вопросы, и повышает своё влияние на экономику? Поэтому я не могу комментировать, потому что я не знаю ответа на этот вопрос», – ответил Амелин.