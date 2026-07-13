Саакашисты начали ребрендинг. «Грузинская мечта» рискует проиграть из-за многовекторности

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В Грузии прозападная оппозиция начала ребрендинг. Саакашисты всерьёз готовятся вновь столкнуться с правящей партией – не только на выборах, но и на улицах. Для этого происходит смена лиц и стратегий, чтобы попытаться взять реванш.

Первой из всех оппозиционных партий объявила о «реформировании» как раз «Национальное движение» Саакашвили. Исполнительным секретарём становится популярная телеведущая Нанука Жоржолиани, а финансирование будет строиться якобы на мелких пожертвованиях простых граждан.

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Параллельно и «Оппозиционный альянс» выдвинул новую стратегию – «внутри акция, снаружи санкция». Она подразумевает проведение митингов с целью провокации силового разгона и введения санкций против властей Грузии со стороны ЕС и США.

Понятно, что это копошение оппозиционных партий связано с новым витком давления на Тбилиси. Но и показывает стремление изменить подходы и побороться за избирателей на предстоящих выборах. И перегруппировка может оказаться успешной в ситуации ошибок и внешнеполитической неопределённости «Грузинской мечты».

Известный политический деятель и глава «Социалистической платформы Грузии» Темур Пипия комментирует «ПолитНавигатору» ситуацию в либеральном прозападном лагере:

«Да, имеет место активизация прозападной оппозиции. Но другой и нет, так как «Грузинская мечта» зачистила политическое поле от конструктивной оппозиции, а теперь они остались на поле противостояния один на один с либеральными экстремистами. В партии Саакашвили «Национальное движение» действительно идут перестановки, так как наблюдается кризис. Эта партия не настроена на созидание – абсолютно деструктивная сила. Впрочем, она уже не будет играть прежнюю главную роль в будущих выборах, которые состоятся в 2028-м году. Сейчас начались попытки обновления руководящих рядов либеральной оппозиции. Цель – продемонстрировать избирателям новые лица. Это, по сути, – те же прозападные силы, но они не будут иметь прямой преемственности с режимом Саакашвили, чтобы у них появилась возможность выиграть выборы и влиять на массу. Они и будут выходить вперёд на передние рубежи борьбы. Что же касается «Грузинской мечты», то у неё нет реальных союзников, а те формальные, что есть, были созданы ею же. И эти сателлиты не могут усиливать позицию «Грузинской мечты», потому что видно, как они поддерживаются административно, а соответственно избиратели не будут смотреть на них как на серьёзных самостоятельных игроков», – отметил Пипия.

Главной ошибкой правящей «Грузинской мечты» он считает продолжение «многовекторности» и оттирание на обочину сторонников союза с Россией.

«На сегодняшний момент мы имеем два основных лагеря в стране — это «Грузинская мечта» и прозападные силы оппозиции. Вот весь убогий ландшафт политического спектра, так как нет альтернативной партии, выступающей за возобновление стратегических отношений с Россией, как и нет левой силы. Виной тому политика правящей партии, которая создала такие условия, когда конструктивные партии и движения маргинализированы. А это создаёт опасность, что к 2028-му году «Грузинская мечта» потеряет власть и состоится прозападный реванш», – подытоживает Темур Пипия.

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