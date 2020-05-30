30.05.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Политика, Украина
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Саакашвили подстрекает Авакова к уличным отстрелам


Украинская полиция должна начать отстреливать «бандитов» прямо на улицах городов.

Об этом в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера»  заявил беглый экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Саакашвили, именно так власть поступала в Грузии во время его президентства.

«В Грузии я говорю, как я с ними обращался – когда бандиты отстреливали людей, мы в ответ отстреливали их… Проблема по всему фронту, и наводить порядок нужно жесткой рукой. До сих пор нас, меня, в том числе, обвиняют, что мы применяли силу. Да, в ответ на беспредел бандитов мы применяли силу. Да, когда бандиты стреляли, полиция отстреливала их на улицах. Без этого порядка не будет», – похвалился Саакашвили.

Интересно, что он воздержался от критики в адрес главы МВД Арсена Авакова, чьи подчиненные в пятницу допустили перестрелку в Броварах под Киевом. Такая сдержанность Саакашвили примечательна, поскольку его назначение во власть многие наблюдатели трактовали как создание Владимиром Зеленским противовеса Авакову.

Напомним, Михаила Саакашвили в Грузии обвиняли во внесудебных казнях оппонентов, против него открыто ряд уголовных дел, в том числе экс-президента обвиняют в убийстве сотрудника Объединенного банка Грузии Сандро Гиргвлиани.

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