Саакашвили получил по голове – можно просить деньги у спонсоров на переворот

12.10.2020, Киев, Вадим Москаленко

В Афинах во время встречи с грузинской диаспорой неизвестный с кулаками напал на беглого экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

Видео опубликовал местный информационный ресурс «tvalsazrisi», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Отметим, что Саакашвили прибыл в греческую столицу для встречи грузинскими эмигрантами с агитационными целями в рамках подготовки к парламентским выборам в Грузии.

На кадрах можно рассмотреть, как неизвестный наносит несколько ударов окружённому людьми грузинскому экс-президенту.

При этом в СМИ отмечают, что в ходе встречи Саакашвили признался, что его предупреждали о том, что для некоторых его приезд нежелателен.

«Они не хотели, чтобы я приехал, потому что ими движут страх и ненависть, а мной движет любовь, настойчивость и отвага, когда дело касается любви», – разглагольствовал экс-президент Грузии.

Накануне КГБ Южной Осетии заявило, в Грузии соратники Саакашвили нагнетают экстремистские настроения, которые могут вылиться в вооруженное восстание.

В 2019 году партийцы Саакашвили инициировали погромы в Тбилиси, обвиняя власть в том, что она позволила российскому депутату Сергею Гаврилову занять место спикера в парламенте Грузии на проходившем там заседании Межпарламентской ассамблеи Православия.

При этом считающийся близким к офису президента Зеленского Telegram-канал «Легитимный» пишет, что Саакашвили выгоден последний инцидент в Греции.

«В Украине его «задвинули» везде, дали должность чисто номинальную (глава Исполнительного комитета реформ – ред.), а сколько он не пытался, но публично не мог выйти на международную арену своими заявлениями и постепенно затухал.

Для Саакашвили важно всегда показывать свою важность, значимость и узнаваемость. Он политик-скандалист и благодаря этому он молниеносно прокачивает свой имидж и уже после этого «спонсоры» готовы давать Мише деньги на его политические игры, а СМИ готовы о нём писать», – пишет «Легитимный».