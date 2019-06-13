Саакашвили сравнил Украину с нигерийским пригородом и тонко подмахнул Авакову

13.06.2019, Киев, Владимир Гладков

Инфраструктура «европейской» Украины напоминает убогое хозяйство самых коррумпированных стран «третьего мира».

Об этом в ходе пресс-конференции заявил лидер партии «Рух новых сил», бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина выглядит как страна третьего мира. Это стыдно. Я не видел в мире украинца, который бездельно сидит, который всё время не создаёт вокруг себя организацию, который всё время не хочет работать, постигать и так далее.

Так почему страна должна выглядеть, как субсахарная Африка? Вот, в Нигерии я видел такую инфраструктуру. Нигерия, действительно, которая самая коррумпированная страна в мире, она похожа очень на Украину. Разве наша мечта была быть похожим на пригород Лагоса?», – сокрушался он.

Грузинский экс-президент также подчеркнул, что не имеет конфликтов с главой МВД Украины Арсеном Аваковым, а лишь испытывает неприязнь к системе силовых структур.

«У меня проблема не с человеком по фамилии Аваков была. У меня проблема была со всей их системой. Это крайне тривиально, глупо заводить, что: «Он там что-то сказал, этот сказал, кричат, вот, армянин, грузин накричал». Многие же формулируют так, но это неправильно.

Фундаментально система, для меня неприемлема. Кстати, сейчас с нами идёт на выборы Константин Бушуев, который является замом главы Национальной полиции Украины», – оправдался Саакашвили.