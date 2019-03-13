Саакашвили выдал страшный компромат по Порошенко и Крыму

13.03.2019, Киев, Максим Карпенко

Нынешний президент Украины Петр Порошенко, еще до вступления в свою должность, во время Русской весны был готов разменять полуостров на членство в НАТО.

Об этом в интервью телеведущему Дмитрию Гордону заявил беглый экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Саакашвили также отметил, что с потерей Крыма готов был смириться не только Порошенко, но и большая часть украинской элиты.

«У меня был разговор тогда с Петром Порошенко. Он мне сказал такое: «Миша, ты же практически свыкся с идеей, что Южная Осетия и Абхазия никогда не вернутся в Грузию? Точно также мы должны свыкнуться с идеей, что Крыма в Украине уже не будет. Зато мы это поменяем на членство в Евросоюзе и НАТО»…

Исходные позиции у него были такие, что все равно Крым уйдет. Более того, у большинства украинской элиты в течение минимум 10-15 лет были позиции, что Крым все равно уйдет, Крым все равно не будет наш», – заявил Саакашвили.

«Я ему сказал: «Петенька, Петро». Тогда я его еще Петей называл, он не требовал, чтоб на вы его называли, он еще не был президентом. Я ему сказал: «Во-первых, кто тебе сказал, что я свыкся с тем, что наша территория не станет частью Грузии? Они станут и станут очень скоро – это раз. Мы без них Грузию не представляем себе, мы будем сражаться до последнего. Во-вторых, кто тебе сказал, что если вы ничего не сделаете по отжиму Крыма, то вас примут в Евросоюз и НАТО? Более того, это будет причина вас не принять, потому что у вас появляется территориальный конфликт. И третье – кто тебе сказал, что на Крыме все остановится, что это не перекинется на Донбасс». На что он сказал: «Нет, Донбасс – совсем другая ситуация, там у нас очень сильные позиции, а что касается Крыма, он сказал: «Ну, тогда татары там будут действовать». Я говорю: «Какие татары? Или там будет действовать украинское государство, или Крым заберут». После этого, он через два дня туда поехал, но уже было достаточно поздно и это не очень хорошая поездка была», – добавил беглый экс-президент.