Саакашвили – Зеленскому: Больше майданить и никаких переговоров с Путиным!

18.05.2019, Киев, Владимир Гладков

Избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому следует забыть о двусторонних переговорах с Кремлём, а сконцентрироваться на внутреннем противостоянии с теневым меньшинством, вплоть до задействования фактора улицы.

Об этом во время прямого включения в эфире телеканала «НАШ» заявил беглый экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У «Народного фронта» рейтинг меньше процента, у президента Зеленского – 70 процентов пока что, и «Народный фронт» пытается навязать свои интриги и свои закулисные правила игры (имеется в виду инициированный фракцией роспуск Коалиции в Верховной Раде – ред.)

Украина – это теневое государство, там до сих пор всё решалось за кулисами, и Зеленскому говорят: «Добро пожаловать в клуб, заходи к нам в кулисы, мы тут всё решим».

То, что делал Порошенко, это нашпиговывал везде своих людей. Например, сняли председателя Конституционного суда с за уши притянутым поводом для того, чтобы провести лояльного Порошенко человека – всё это рассчитано на реванш через несколько месяцев.

Поэтому тут ситуация очень простая: Зеленский как минимум должен остаться президентом 70-ти процентов, а это означает, что он напрямую должен обращаться к народу.

Народ дал ему власть, но он власть ещё не взял, а власть он должен взять для того, чтобы провести те реформы, за которые проголосовали 70 процентов украинцев», – заявил Саакашвили.

При этом экс-президент Грузии посоветовал Зеленскому в случае чего – апеллировать к народу, так как «другого шанса у него нет».

«Если его затащат за кулисы, его ждёт судьба хуже Ющенко. Поэтому, мне кажется, что есть механизмы прямой демократии, народовластия, это механизм, когда через референдум можно исследовать мнение народа, в конце концов, есть механизм улицы.

Президент, который пользуется поддержкой 70-ти процентов, если ему мешают, должен сообщать этим 70-ти процентам, кто ему мешает, как ему мешают и апеллировать к их помощи», – отметил он.

«Что может помешать Зеленскому как можно скорее обеспечить мир на Донбассе?» – спросил журналист.

«Мир на Донбассе и вообще мир в Украине можно обеспечить только быстрым развитием, быстрое развитие можно обеспечивать только реальной борьбой с коррупцией – ну, не может Украина развиваться на 2,5 процента роста ВВП, это международный прогноз. С таким процентом роста, с отсутствием реформ Украина не может сохранить себя как единое государство – Украина или может быстро развиваться, или её вообще может не быть.

Поэтому, это вопрос нацбезопасности, выживания, если Украина сможет обеспечить себе рост ВВП, сказать людям, что поборола коррупцию и ситуация пошла на улучшение, то, я уверен, что люди на Донбассе и в Крыму сами будут тяготеть к Украине, другого варианта сейчас нет», – рассказал грузин.

«Любые заигрывания и только двусторонние переговоры с Москвой ничего не дадут, потому что Москва тоже недоговороспособна. Это Путин продемонстрировал, что он на постсоветском пространстве за всё время пребывания у власти никогда ни с кем ни о чём не договаривался, это факт», – добавил Михаил Саакашвили.