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Украинский фронт не имеет тенденции к обрушению, поскольку обе армии достигли паритета. Чтобы переломить ход СВО, России необходимо провести мобилизацию и сформировать десятки новых дивизий.

Об этом в интервью ютуб-каналу «Ваши Новости» заявил писатель Герман Садулаев, оказывающий помощь российской армии в ходе СВО, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Набор контрактников позволяет нам только компенсировать наши потери убитыми, пропавшими без вести и ранеными, но не позволяет создать большую новую мощную группировку на севере. Нам нужно еще 40 свежих дивизий», – сказал Садулаев.

Новые подразделения смогут открыть новый фронт на севере с направлением на Харьков и Сумы, ударить оттуда, после чего Украина посыплется, считает писатель. Тогда будет выполнена основная, по его мнению, цель СВО – контроль над всей территорией Украины.

«Если иметь в виду нашу сегодняшнюю армию, задействованную на СВО, эта цель недостижима. А без достижения этой цели война по-настоящему закончиться не может – ни нашей победой, ни устойчивым миром. Перемирие будет подготовкой к новой войне», – убежден Садулаев.