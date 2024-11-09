Сайт «Миротворец» был создан для вымогательства – офицер ВСУ

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Экстремистский сайт «Миротворец» был создан как инструмент своеобразного рэкета, чтобы вносить туда имена и затем вымогать деньги с предпринимателей за исключение из «черных списков».

Об этом в эфире канала «Власть vs Влащенко» заявил командир разведподразделения ВСУ Денис Ярославский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Расскажу про создание «Миротворца». Это не государственный сайт, а частная история. В 2015 году ко мне приехал депутат Антон Геращенко, советник министра Авакова, представил своего помощника Мирослава Олешко. Сказал, что они создают хороший сайт «Миротворец», куда всех негодяев записывать. После этого он начал раскручиваться. А потом я смотрю – одних туда сунули, вторых, пропадают люди. На меня выходят, спрашивают, как можно порешать на «Миротворце», люди вообще не при делах, а с них требуют деньги, чтобы вытащить с «Миротворца». И всё, сегодня «Миротворец» используется таким же инструментом, как всякие телеграм-каналы, которые начинают кошмарить бизнес, что-то там писать, направлять туда силовиков, потом с ними рассчитываются», – сказал Ярославский.

«Вообще не понимаю, зачем обращать внимание на тот «Миротворец». Сидит какой-то в трениках, записывает туда, потом удаляет. Самое главное заблуждение нашего общества – в том, что они считают, что «Миротворец» имеет какую-то юридическую силу», – добавил офицер ВСУ.